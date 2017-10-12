藝人江宏恩以名廚弟江振誠為榮:回來是好事

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）知名藝人江宏恩有個世界級名廚的弟弟江振誠，讓身為哥哥的他與有榮焉。兄弟倆雖在不同領域奮鬥，生活上仍相互扶持。

中時報導，對於弟弟江振誠10日在官網宣告新加坡的餐廳明年2月中停業，江宏恩11日表示，「他回來也是好事，不管弟弟做任何決定，家人都是他最重要的支持者」。

上圖翻攝自Restaurant ANDRE官方網站

江宏恩昨11日未聯絡上弟弟，部分消息也從新聞上得知，他說關於弟弟工作上大小事，自己和家人不會干預太多，弟弟的事業版圖有自己的想法。

中時引述江宏恩說，「弟弟處事成熟，不需要我們去教，一直以來他對自己的事業都規畫、掌握得很好」，他表示，相信弟弟做這個決定也是深思熟慮的結果。

江宏恩說，只在「RAW」開幕時去過1次，笑稱家人沒有特權，弟弟不會幫忙訂位，用餐還是要照餐廳規定。

江宏恩對弟弟創下的紀錄與成就也感到佩服，認為是全家人的驕傲，他和弟弟的廚藝受媽媽啟發，最佩服弟弟很能吃苦、很用心，他說弟弟是國際知名法式料理主廚，但他不愛吃西餐，對中式料理也比較拿手。

演藝圈包括賈永婕等明星都是「RAW」忠實顧客，連港星謝霆鋒也曾慕名前往，謝霆鋒在浙江衛視主持的美食真人秀節目《十二道鋒味》曾邀江振誠擔任評審。

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