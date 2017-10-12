15家金控前三季稅後純益 增加逾兩成 富邦金蟬聯獲利王

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）上市櫃金控前三季獲利出爐，股息、股市行情雙重加持，15家金控前三季稅後純益累計達2,470億元，較去年同期成長逾兩成。

經濟日報網站12日報導，每股獲利王富邦金，前九月累計每股稅後純益（EPS）率先突破4元，蟬聯冠軍。

累計賺最多則是國泰金，富邦、國泰、中信三金控前三季獲利合計1,235億元，占整體金控獲利五成。

不過，多數金控9月單月獲利較8月衰退，唯獨開發金大成長，主要受惠9月公開收購中壽並納為子公司，得以認列中壽9月獲利，並有子公司凱基證券庫存中壽股票一次性增值利益約30億元，因此獲利大進補，單月稅後純益衝到29.27億元，較前月大幅成長近1.5倍。

其他除兆豐、中信、永豐金較前月略增，餘均不如前月。

經濟日報的報導並指出，富邦金9月稅後純益32.3億元，單月獲利較前月腰斬，累計前九月稅後純益442.5億元，較去年同期成長10%，EPS 4.22元，穩坐每股獲利王寶座，主要獲利來自子公司富邦人壽，富邦壽前九月稅後純益為272.63億元，年成長16%；台北富邦銀行前九月稅後純益136.8億元，年成長8%。

保險型金控受惠台股萬點行情賺取資本利得，股息收入豐厚：國泰金8月單月獲利敗給富邦金，但9月獲利再超越富邦金，富邦金股息與投資獲利奠基之下，例如7月稅後純益155億元創歷史單月新高，使富邦金累計前三季每股獲利仍居冠，股息入帳高峰已過，富邦金9月獲利降至32.3億元，但前九月EPS 4.22元，仍傲視所有金控。

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