第17屆台印(度)經濟聯席會議 發掘資通訊電子產業合作新契機

(台灣英文新聞)社團法人中華民國國際經濟合作協會(CIECA)與印度商工總會(FICCI)共同主辦之「第17屆台印(度)經濟聯席會議」於11日舉行,印度商工總會 (FICCI)代表團團長Mr. Manish Sharma將率領印度電子部(Ministry of Electronics & Information Technology)、印度電子暨半導體產業協會(India Electronics & Semiconductor Association)、印度電子產業協會(Electronic Industries Association Of India )、印度產業推動中心(Department of Industrial Policy and Promotion),及各邦政府代表及企業代表一行51人參與此盛會,希望藉此機會增進台印雙邊經貿關係,開創雙方合作商機。

國經協會與印度商工總會每年輪流在兩國召開雙邊經濟聯席會議,並不定期舉行經貿投資研討會,藉由雙方經貿投資活動之運作,建構台印企業界溝通平台,擴增兩國經貿交流暨尋求技術移轉或策略聯盟合作機會。本屆會議將由本會印度委員會翁主任委員文祺與印度商工總會代表團團長Mr. Manish Sharma共同主持,翁主任委員現為永豐金控董事長,曾於2008-2012年派駐印度,深耕印度多年,促成中國鋼鐵公司投資案落腳於印度,為此,莫迪還曾當面向翁主任委員表達謝意。另Mr. Manish Sharma身兼印度消費電子零組件協會理事長及Panasonic India CEO,將以團長的身分,促成台印電子零組件及ICT、半導體廠商於印度拓展商機。我經濟部國際貿易局楊珍妮局長及印度 -台北協會史達仁會長等重量級嘉賓將一併出席致詞。

議題聚焦於「台印ICT及半導體產業合作機會」、「印度電子零組件產業合作機會」、「機器人自動化與人工智慧在台發展概況」等三大議題進行討論,其中, 「台印ICT及半導體產業合作機會」將由工研院產業趨勢與研究中心張超群副主任主講,將深入淺出地剖析如何利用台灣ICT及半導體產業之優勢,切入印度市場,創造雙贏,而「機器人自動化與人工智慧在台發展概況」,由工研院機械與機電系統研究所智慧機器人技術組黃甦副組長主講,展現台灣之機器人與人工智慧精湛的技術實力。

廣大的印度市場可以是台灣產業未來二十年的全新天地。台灣的「新南向政策」和印度的「西進政策」以及「印度製造Make in India政策」將在印度形成最好的結合。為此,本會議特別邀請印度投資局副局長Mr. Dushyant Thakor,及塔塔鋼鐵經濟特區常務董事Mr. Arun Misra介紹印度之優勢及多元投資方案,協助業者於印度佈局,打開通往印度大門,共同逐鹿印度市場,增加雙方技術合作商機,促成更多投資與貿易機會。