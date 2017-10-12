中華電信2017年9月份營業收入194億元

中華電信公司11日公布自結營收概況。9月份合併自結營業收入為194.3億元，較去年同期減少3.6%；營業成本及費用為154.0億元，減少7.2%；營業利益為40.2億元，增加13.5%；稅前淨利為41.6億元，增加10.2%；歸屬於母公司業主之淨利為33.3億元，增加10.0%；每股盈餘為0.43元。

9月份整體行動通信營收較去年同期減少。雖然4G及行動上網客戶數持續成長，帶動加值營收較去年同期提升，惟行動語音營收受市場競爭及VoIP替代影響下滑，銷貨收入亦減少，使整體行動服務營收較去年同期衰退。

網際網路營收較去年同期增加。寬頻接取營收微幅下降，MOD營收成長。市內網路營收下滑。資通訊專案營收與去年同期持平。

9月份合併營業成本及費用較去年同期減少，主要因商品成本以及網路互連費用減少所致。

第三季合併自結營業收入為564.2億元，較去年同期減少3.6%；營業利益為124.2億元，增加8.1%；稅前淨利為125.8億元，增加5.9%；歸屬於母公司業主之淨利為101.5億元，增加6.0%。與第三季財測相比，營業收入、營業利益、稅前淨利及每股盈餘達成率分別為96.9%、104.8%、103.6%及103.8%。

累計至9月份為止，合併自結營業收入為1,666.3億元，較去年同期減少2.9%；營業利益362.7億元，減少4.9%；稅前淨利372.6億元，減少6.0%；歸屬於母公司業主淨利為301.9億元，減少6.5%；累計每股盈餘3.89元。與全年財測相比，營業收入、營業利益、稅前淨利及每股盈餘達成率分別為72.1%、81.2%、81.5%及81.9%。

截至9月底止，光世代寬頻用戶數達355.0萬戶，60Mbps以上的客戶數184.0萬戶，其中，100Mbps以上客戶亦達126.2萬戶。行動上網客戶持續成長，達734.0萬戶，帶動行動加值占行動服務營收比重達56.4%。