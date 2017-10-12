〈時評〉「數位經濟」台灣再起飛的契機

網路媒體紅人義美食品總經理高志明，他也堪稱近期之網路數位足跡企業主達人，上週在台灣大學校友會館籌設成立「台灣數位科技與政策協進會」(www.digitaltaiwan.org)。該會的成立宗旨，呼應設立於美國紐約市的麥肯錫公司(McKinsey & Company)之最近發佈的研究報告，指出台灣低薪的重大原因是因為「數位化不足」，導致勞動生產力低落，拖累了整體競爭力。

因此，政府和企業界應該趕快覺醒與重視「數位化轉型」，期能繼前資政李國鼎先生與台積電張忠謀先生等成功推動台灣的電腦與資訊硬體發展，政府與教育機構積極創造數位科技發展的健全環境與人才，民間企業則積極運用數位化科技進行轉型，再造台灣起飛契機。

過去這幾年的馬英九政府，相當輕視軟體的發展與應用。馬英九在總統任內的八年，是世界各國在數位科技發展與應用最加速深化與擴大應用的年代，而他不但沒有相應比例地重視與投入，反而在政府機關內部擴大「調降數位科技應用預算比例」、「坐視資策會的資訊政策錯誤作為」、「輕視資訊軟體價值」、「擴大政府部門數位委外」等，漠視台灣的資訊軟體發展，使得政府成為台灣「數位化不足」的領頭羊，這可從相比其他數位化先進國家，台灣政府部門擁有極少比例的資訊專業公務員，相對卻有大量比例的會計主計、人事行政、政風等公務員而驗證。

德國政府在2013 年以「工業4.0」為產業發展策略，主要是將數位科技為基礎的物聯網、生物技術和人工智慧，導入各產業，創造了第4次工業革命，其他工業先進大國亦然，甚至中國一線城市在這一方面也不遑多讓，相較之下，台灣擁有過去輝煌的電腦硬體科技發展，卻在這時裹足不前停滯倒退。

由於近年的數位化應用，以資訊軟體及大數據為主，其複製量產與更新再製的「邊際成本」極低，導致這次的變革速度與成長相當劇烈。而麥肯錫公司的報告指出，台灣的政府與企業界所從事的數位化，多數僅在「流程電腦化」的介面作業改進，不具備創新應用，致使運用於生產作業的產能與品質不足，因而無法創造獲利，進而連帶使得人民薪資偏低，資訊軟體及數位科技等發展與應用動力不足，形成惡性循環，這也導致無法吸引人才投入資訊軟體及大數據為主的產業鏈。該報告指出，這個數位化不足的情形，導致台灣企業在全球的「經濟利潤」佔比由5%降到3%，衰減幅度達40%。

近來的數位科技發展與應用，以雲端運算、影像識別、人工智慧等為技術核心，將之應用於工業生產自動化、金融產業數位化、商業銷售雲端化、醫療手術智慧化、交通駕駛無人化等最為優先與衝擊。而若要實現這些研發成果且具備全球競爭力，是須要整合政府的數位科技有關法規與政策、及各行各業的數位科技投資開發，才得以帶來產業結構性的翻轉效益。

值此之際，我們樂見身為網擎資訊軟體公司(openfind)董事長的高志明，邀請產、學、研等關心台灣數位科技未來發展、及數位國家競爭力的專家前輩，共同發起成立「台灣數位科技與政策協進會」，攜手共創台灣數位科技發展的健全環境。

補充：

「台灣數位科技與政策協進會」成立宗旨為，促進各行各業結合數位科技發展，及建議政府制定前瞻性相關政策，促使數位科技相關產業具國際競爭優勢。