2017臺北溫泉季10/19~10/23登場 歡迎到北投感受臺灣第一泉魅力

(台灣英文新聞 / 廖秋煌 台北報導) 隨著日治時期日本人在北投打造全臺第一家溫泉旅館「天狗庵」後，也開創了北投超過百年的溫泉產業，台北市政府即將舉辦2017臺北溫泉季，歡迎大家到北投感受臺灣第一泉魅力。

台北市觀光傳播局說，今年臺北溫泉季邁入第16年，並將於10月19日至10月23日在新北投捷運站旁七星街盛大舉行，今年還特別設立親子潑湯區、祈福繪馬區及美食小吃區，活動部分特別打造了祈福湯轎結合兒童神轎與國內外特色吉祥物熱鬧踩街遊行，還有充滿北投文化回憶的那卡西PK賽及浴衣設計比賽，在5天的時間中讓來訪者一同享受豐富的文化慶典、美食、樂活和養生的活動，並欣賞多樣的表演。

陳景峻副市長(右一)與許淑華議員(中間)及謝維洲議員(左一)在一場溫泉季暖身記者會中一同扛神轎祈求今年活動順利。

潑湯祈福文化慶典融入主題 多場精彩表演接續魅力登場

觀光傳播局進一步表示，今年溫泉季活動以「潑湯祈福文化慶典」為主題，並以6大主題來做串聯，包含了多元展攤、舞臺展演、在地文化愛心公益、浴衣體驗及潑湯遊行，期望邀請大家一起來訪北投享受「臺灣第一泉」的精粹。此外，還有明華園歌仔戲、那卡西之星大賽、露天電影院、美麗臺灣3D電影、浴衣設計比賽等，還有來自日本指宿市的夏威夷草裙舞，日本松山市演歌手及日本京都疊樂團團隊盛大登場，多場以上的精彩表演。

根據觀光傳播局，溫泉季的另一亮點將在10月21日及22日2天登場，大會特別安排潑湯祈福儀式，以及日本亞太各溫泉區代表及可愛吉祥物、溫泉大使進行遊行踩街潑湯祈福儀式，現場還有2部由身著勁裝的小朋友所扛著的神轎，加上整齊劃一喊口號帶來的震撼表演，如果想要參與特別的潑湯祈福儀式，千萬不要忘記在10月19日至10月23日來一趟新北投，感受這個年度祭典的洗禮。

記者會後的大合照。