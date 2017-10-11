富邦金控2017年前9月自結稅後淨利442.52億元　累計每股盈餘4.22元

富邦金控2017年9月份自結稅後淨利32.29億元，較去年同期成長39%。累計今年前9月稅後淨利達442.52億元，年成長10%，每股盈餘(EPS)為4.22元。
各子公司獲利表現詳細說明如下：
- 台北富邦銀行9月稅後淨利13.41億元，較去年同期成長20%，主要由於淨利息收益維持良好成長動能。受惠於淨利息收益穩健成長，累計前9月稅後淨利為136.8億元，年成長8%。資產品質維持穩健，截至9月底逾放比率為0.17%，備抵呆帳覆蓋率為797.4%。
- 富邦人壽9月稅後淨利達15.58億元，較去年同期成長121%。累計前9月稅後淨利為272.63億元，年成長16%。累計前9月初年度保費收入（First Year Premium）達1,346億元；總保費收入（Total Premium）為3,899億元，較去年同期成長4%。
- 富邦產險9月稅後淨利1.87億元，較去年同期成長207%。累計前9月稅後淨利為29.03億元，年成長18%。承保業務及投資績效均維持穩健。累計前9月簽單保費收入較去年同期成長11%。
- 富邦證券9月稅後淨利2.54億元，較去年同期成長45%。累計前9月稅後淨利17.17億元，較去年同期成長6%。受惠於今年以來市場成交量較去年同期成長22%，以及富邦證券經紀市佔率提升，富邦證券在經紀及承銷業務的獲利皆有成長。