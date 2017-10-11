多益成績吊車尾 台輸給南韓中國

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）美國教育測驗服務社（ETS）昨（10）日公布「2016年多益測驗全球考生資料統計報告」，去年台灣學生多益成績平均是534分（滿分990分），在49個國家中排第40名，屬於倒數第10名的後段班，且落後南韓、中國，凸顯台灣年輕人在國際競爭上的窘境。

綜合中時與聯合報導，去年多益成績前3名國家是加拿大（833分）、德國（789分）及瑞士（783分）；亞洲國家以菲律賓（709分）、南韓、馬來西亞及印度表現較好，台灣、日本、越南及泰國排在第40名至49名，同屬英語程度倒數的後段班。

我國主要的競爭國家南韓，平均成績679分、排第19名；中國586分、第35名；日本516分、第41名。相較之下，我國落後南韓高達145分、輸中國52分，但僅領先日本18分。

《中時》引述全球職涯發展協會理事長王星威說，台灣、南韓和日本的大學生約3成考過多益，中國則僅有3％頂尖菁英考過，因此，ETS公布這份統計資料可以看出台韓日一般大學程度人士和中國頂尖人士的英語能力比較。

王星威表示，南韓人英語能力好，三星等大型企業挾此優勢在全球開疆闢土，南韓在世界舞台的影響力也愈來愈大。中國菁英也很厲害。

王星威說，台灣和日本面臨同樣問題，就是英語學很多，但無法在工作或生活上流利使用。他表示，日本企業要進軍國際，經常面臨英語人才不足問題，導致日本有9成企業被定義為內銷產業。

王星威指出，全球企業召開視訊會議愈來愈普及，不只主管，連一般員工可能都要隨時上線和世界各國同事開會，他最近在國內遇到不少焦慮的工程師，正在尋求補強英語能力的方法。

《中時》也引用實踐大學應用外語系講座教授陳超明說，多益成績是進入外商或跨國企業的重要證明，從統計資料來看，台灣年輕人對於國際移動的能力與企圖心，遠不如南韓及中國。

《聯合》引述陳超明說，南韓企業如三星等公司會要求多益900分的成績，才能進入公司工作，南韓前總統李明博，也積極推動英文教育，才會造就南韓現在的英文成績。

而台灣以中小企業為主，沒有如南韓跨國企業一樣願從小培養人才，如開出多益要750分，可能就沒人來應徵。