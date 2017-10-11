「富邦FUBON」LINE官方帳號及線上個人化服務登場

富邦金控旗下子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券宣布共同推出LINE企業官方帳號「富邦FUBON」，並首創推出整合性LINE Business Connect服務(即線上個人化服務)，提供客戶結合銀行、保險、證券的個人化一站式服務。同時，受到大家喜愛的「阿正x大力」也宣告最萌回歸，推出全新系列「阿正x大力愛運動」LINE貼圖，要和大家一起用運動帶來生活中正向的力量！

富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金控旗下子公司積極發展數位金融服務，打造多元平台提供最貼近客戶需求的服務。即時通訊已是大家生活中不可或缺的重要溝通管道，因此，金控旗下主要四大子公司創業界之先，共同推出LINE企業官方帳號及線上個人化服務，讓客戶可以透過LINE隨時隨地獲得結合銀行、保險、證券的個人化一站式服務，打造數位金融服務的新里程碑！

富邦客戶加入「富邦FUBON」LINE官方帳號並綁定成功後，就可以感受線上個人化服務的方便性。在「個人化服務」選單中，可以同時看到富邦人壽的「網路投保紀錄查詢」、台北富邦銀行的「一般帳務查詢」、富邦產險外連至官網的「試算投保」、「保單查詢」、「繳費服務」、「事故通知」、富邦證券的「營業員聯絡方式」、「研究報告」及「帳務查詢」等服務項目，就可以輕鬆便利地使用跨富邦旗下子公司於平台所提供的多元服務功能，節省客戶使用多個APP或數位平台的時間，大大提升生活便利性。以產險客戶而言，啟用「個人化服務」即可收到續保通知及線上繳費服務，收到通知立即線上繳費，強制險續保不會忘！

「富邦FUBON」各項個人化線上服務功能也將陸續新增上線，例如，人壽的保單查詢(不限網路投保案件)、線上客服，信用卡的帳務查詢與消費通知，產險的賠案進度查詢、理賠相關文件拍照上傳、賠付訊息通知，證券的會員優惠系統等。未來更豐富多元的金融服務都將透過「富邦FUBON」LINE官方帳號及個人化線上功能服務整合提供給客戶。

慶祝「富邦FUBON」LINE官方帳號及個人化線上服務上線，富邦也推出全新LINE貼圖。最受喜愛的「阿正x大力」再度回歸，這次努力投入棒球、籃球、馬拉松等運動，傳遞健康溫暖的正向力量！即日起將「富邦FUBON」官方帳號加入好友，就能免費擁有「阿正x大力愛運動」8款免費貼圖！

「阿正x大力愛運動」也帶來一波波好康活動，在10/13當天將下載訊息分享傳送給5位好友，前5,000名完成任務者可以立即得到「LINE Points點數25點」！在10/16至11/8將下載訊息分享傳送給5位好友，就可以參加抽獎，有機會將Dyson Supersonic吹風機、iRobot掃地機器人帶回家！另外，在11/1至11/30啟動「富邦FUBON」個人化服務，還可以抽「桃園─大阪」來回個人機票！快來萌翻聊天視窗，把好康帶回家！

▲富邦金控旗下子公司推出LINE企業官方帳號「富邦FUBON」 ，首創整合性LINE Business Connect服務(即線上個人化服務)，提供客戶結合銀行、 保險、證券的個人化一站式服務。(照片由富邦提供)