2017台北國際旅展，台北神旺熱門餐券48折起

飯店業的年度盛會「台北國際旅展」將在2017年10月27日至30日於台北世貿三館熱鬧登場。此次台北神旺(攤位編號G439)全體總動員，包含忠孝東路上的台北神旺大飯店、位於京站商圈的潮粵承德店，以及隸屬全球奢華精品酒店(Small Luxury Hotels of The World)的台北神旺商務酒店都將共襄盛舉。

除了提供多元餐飲優惠，更有展場限定「消費滿額抽總統套房」加碼活動。眾多餐券選項包含：重磅登場的Bon Amis法式料理餐廳「霸氣10盎司牛排套餐券」NT$800(原價NT$1,078，74折)；可自由選擇平假日，全餐期皆適用的伯品廊西餐廳「自助餐雙人優惠券」NT$1,580(原價NT$2,156，73折)、適合各式聚會的澄江鍋物Shabu推出「火鍋吃到飽平日優惠券」NT$578(原價NT$858，67折)。

選擇多元的潮品集則有全館折扣最低的「好蘋烤鴨桌菜券」NT$8,900(原價NT$18,480)，和歷屆銷售人氣王「美食港點雙人優惠券」、「肝菌龍蝦鮑魚套餐券」。館外美食據點潮粵承德店的「料理+港點吃到飽優惠券」NT$699(原價NT$968，72折)亦是聚餐人氣首選。全方位的餐飲選擇，讓獨身貴族、家族聚會、壽星慶生、部門聚餐等宴席皆能盡歡。

首次參與台北國際旅展的神旺商務酒店則推出仕女最愛的「英式經典午茶雙人套餐券」NT$750(原價NT$1,078，7折)，活動期間內於展場單筆購買2套即贈歐舒丹沐浴組兌換券1張。以及重約15盎司的「歐風迷迭香豬肋排套餐」NT$420(原價NT$605，69折)。

欲提前搶購的民眾，即日起至2017年10月30日可於官方網站。