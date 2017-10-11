五個近視人口中一人失明 別再輕忽眼疾問題

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）每年10月的第二個星期四為「世界視覺日」，由世界衛生組織WHO發起。響應2017世界視覺日，臺灣防盲基金會蔡瑞芳董事長與高雄長庚醫院吳佩昌醫師聯手提醒國人，高度近視引發的後遺症及眼疾問題逐年增加並呈現年輕化的趨勢，近視已是國民病，平均每五個近視人口之中就有一人有失明危機，若輕忽眼疾問題，下一個可能就是你！

高度近視（500度以上）不只是矯正度數、改善視力就能解決問題，身兼臺灣防盲基金會董事長的眼科醫師蔡瑞芳表示：近視會增加罹患青光眼、白內障、視網膜病變、視網膜變性及視網膜剝離的風險，近幾年則以視網膜剝離最為常見。高雄長庚醫院眼科系主任吳佩昌醫師也提到：臺灣視網膜病變年輕化顯著高於他國，20~29歲即出現患病高峰。

吳佩昌醫師進一步指出，視網膜剝離若透過手術治療，高達95%的機率可避免失明，但若已經侵犯到黃斑部，即使透過手術治療，視力能恢復到0.4以上的只佔40%，世界衛生組織所定義的低視能視力是0.3，也就是說，嚴重的視網膜剝離患者即使透過手術，恢復健康視力的機率也不樂觀。此外，高度近視也是導致白內障年輕化的主要原因，而高度近視患者接受白內障手術治療，除了較容易引發併發症，術後視網膜剝離的機率還比正常人高出66%。

青光眼是一種會造成眼睛失明的一種神經變病，是眼睛失明的無形殺手, 尤其好發於老年人，確切發生原因不明，全世界約有七千萬人因為罹患青光眼，且青光眼也是目前世界上造成永久性失眼的主要原因之一！不過吳佩昌醫師提醒，據統計高度近視者引發青光眼的機率比一般人高出7-8倍。

此外針對藍光對眼睛的影響，蔡瑞芳醫師也提到：並非所有藍光都不好，戶外藍光可以使眼球分泌多巴胺(Dopamine)，抑制眼晴的增長，減少近視，但若是睡前接觸太多3C產品發出的藍光，會減少褪黑激素的分泌，進而影響睡眠品質。他建議大家平時可多到戶外曬太陽預防近視，同時把握「20/20/20法則」，用眼20分鐘，起來遠眺20英呎(約6公尺)處20秒，就不怕眼睛過勞而傷眼。

高度近視引發的眼疾已是不可忽視的健康議題，世界衛生組織也將高度近視的標準下修為500度以上，蔡瑞芳醫師提到：近視雖然與遺傳相關，但是生活型態改變、眼睛過勞及缺乏戶外活動等等更是近年造成近視的主因。醫師建議：降低眼疾風險，可從控制近視的發生及防止近視度數惡化著手，而高度近視患者應定期做眼睛檢查，早期發現早期治療，才能逆轉惡視力，避免失明找上身。