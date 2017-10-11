過期藥品倒馬桶水槽？ 當心危害生態

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）感冒藥、腸胃藥都是常見的居家常備用藥，許多民眾習慣在家中存放這些非處方藥品，以便緩解輕微的症狀，但卻忘了檢查保存期限，一不小心就放過期了！

食藥署提醒，依據醫師及藥師指導，正確使用非處方藥外，也要注意藥品儲存及使用的幾個原則：

（一） 外用藥與內服藥品應分開存放，避免誤用。

（二） 浴室及家中日照強的地方不宜儲存藥品。特別是救命用的心絞痛急救藥，水氣、光、熱都會加速藥品的變質，影響藥效。

（三） 若家中有年紀較小的孩童，藥品存放的位置一定要在兒童無法取得的地方，且與零食存放區有明顯的區隔，避免造成誤食。

（四） 使用藥品時，應確認有效期限，並檢視藥錠產生鬆軟、變色，藥粉受潮結塊，藥水變色、混濁、發霉，藥膏有異味、變色、出油、分層等情況時，應立即丟棄。

（五） 沒有特別註明的藥品就不需要冷藏，冰箱內的溫度低、濕氣重，反而會使藥品容易變質影響保存期限。需要冷藏的藥品，在藥袋上都會特別標示，應詳讀藥品的保存說明，存放於冰箱內時應和食物分開單獨存放，以免受到食物的污染。

（六） 建議定期檢視家中儲存的藥品，確實分類，將用法用量及適應症標示清楚，並將過期或已變質的藥品確實回收。

另外，過期、已變質或者標示不清的藥品，要以適當的方式回收，千萬不要把藥品直接丟入水槽或馬桶中。大部分固體藥品可經適當處理後直接丟至垃圾桶，只有少部分的藥品（例如：抗生素、荷爾蒙製劑、抗癌藥、麻醉藥品與免疫抑制劑等）才需要交給各大醫院或藥局的藥品回收站處理；食藥署建議，民眾切勿在家中準備太多非處方藥品，以方便使用及安全為主即可；若須就醫時，應遵守醫囑按時服用藥品並正確儲存，才能安心用藥。