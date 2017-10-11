2017台北國際旅展 香格里拉台北遠東美饗餐券下殺3折起

令人引頸期盼的「2017台北國際旅展」將於10月27日至30日在台北世貿三館隆重登場，回應每年最熱鬧的旅展盛事，香格里拉台北遠東國際大飯店今年推出更多餐飲及健身券超值選擇，最低折扣下殺3折起，精彩程度再創高峰！

而今年飯店更首次獻上精彩美食秀，旅展期間由飯店多位主廚輪番登場秀廚藝，最後一天更熱情邀請國際知名冠軍披薩表演藝術家Pasqualino Barbasso大秀花式薄餅雜技，一睹廚師風采之餘，還能品嚐美味招牌佳餚，中西薈萃，兼顧視覺與味覺的雙重饗宴，包準滿載而歸！此外，不僅有消費滿額禮，飯店還加碼祭出「食來運轉‧滿額轉轉樂」，凡於現場餐飲券消費滿NT$8,000即可試手氣，贏得各式美食優惠，最大獎包含遠東Café自助餐一年份(最高價值達NT$447,876)，天天樂饗五星美食！

而今年絕不容錯過的商品包含：「ibuki by Takagi Kazuo日本料理─京料理雙人饗宴」(NT$2,888/張，原價NT$7,380，現省NT$4,492)，囊括帝王蟹海鮮鍋、肥美波士頓龍蝦海膽燒及香煎美國無骨牛小排；「上海醉月樓─滬式龍鮑雙人饗宴」(每張NT$2,688，原價NT$5,376，現享5折優惠)，以絕世滋味呈現海味雙冠；還有食客最愛的遠東Café 自助餐券，提供午、晚餐、下午茶等豐富選擇，最低下殺55折，每位僅需NT$648即可無限享受豪華百匯晚餐。為活動預熱，線上旅展將於10月12日起開放預購，搶訂要及時，好康不等人！詳情請洽(02)7711-2080。