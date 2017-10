美研究：北大西洋建置深海風電場 可供全球用電所需

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 美國學術期刊《國家科學院院刊》(Proceeding of the National Academy of Sciences, PNAS)9日刊出Carnegie Institution for Science 的研究報告指出,建置於北大西洋的深海風力發電場可供全球用電所需。該研究團隊估計,在經費充足的情況下,這項技術值得推動。

法國《科學與未來》(Sciences et Avenir)報導,根據研究團隊的試算,研究員估計在3萬平方公里的範圍內可建置巨大的海上風電場,以提供全人類約18兆瓦的電力。

《加拿大國家廣播》(Radio-Canada)報導,許多國家都有海上風電場,但以離岸為主,全球建置在外海的海上風電場卻零,原因是建置經費太昂貴了。

海上風電專家亦是蒙克頓大學( Moncton University)的教授Yves Gagnon說明,目前的海上風電都在位於離岸幾十公尺的海岸區。此外,許多歐洲國家,如荷蘭就把海上風電建置在大約30公尺深的深海裡。

法媒《迴聲報》(L'Echo)報導,研究人員透過電腦模擬美國堪薩斯州(Kansas)的陸上風電場與虛擬海上風電場得出結論:海上風電所產生的能源比陸地風電高出5倍。

法媒《24小時》(24 heures)報導,研究人員波斯納(Anna Possner)表示,當大西洋海面的熱能流入大氣層時會產生巨大的能源貯藏位置時,海上巨大風電場就可以利用這些風力能源。相較之下,陸上風電場卻受限於岸邊的風力資源。該研究進一步的指出,冬天的北大西洋所產生的能源足以提供全球用電所需。另外,在夏天的微弱能源也還足以供應整個歐洲的用電需求,又或者整個美國。

法媒《布列塔尼 布列塔尼人》(Bretagne Bretons) 報導,這項研究可以證實,未來海洋將會是陸地能源的來源,但仍有三項挑戰。首先是,如何在深海處建置巨大的海上風電場;其次是,如何放置穩固的風電機來抵禦強風;最後,如何在長途輸送電流的情況下不會損失大部分的電力。