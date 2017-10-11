《國際女童日》走出刻板印象 寫自己的人生劇本

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）10月11日是聯合國「國際女童日（International Day of the Girl）」，也同樣是國內的「台灣女孩日」！台灣各地政府和民間團體也紛紛響應，盼望邀集各界一同致力幫助全球11億女孩獲得公平發展的機會，讓她們藉由受教育、參與培訓等方式，擁有創造力及行動力，使她們自己成為提升女童權益、促成改變與進步的推手。

台灣世界展望在關注弱勢女童權益方面，除了在所服務的社區協助女童上學、培育青年志工，推行降低童婚比例與倡導兒童保護、權利等相關工作，更提供女孩與婦女各項職能生計訓練，幫助她們學習一技之長，有能力、自信活出自我價值，甚至影響其他女孩轉變生命及促成社區發展。

今年展望會分別邀請來自亞美尼亞和衣索比亞的兩位年輕女性，希望透過她們自身的經歷去鼓勵女性朋友，婚後成為家庭主婦不該是女生唯一的選擇，透過學習一技之長，每位女性都能擁有分擔家庭開銷的能力，鼓勵女性活出自我價值和自信、寫出屬於自己獨一無二的人生劇本。

看見勇敢女孩轉變生命。（圖片來源：台灣世界展望會提供）

勵馨基金會則是每年投入許多公眾教育資源，以五大核心價值「活力、勇氣、知識、自信、責任」來培力青少女，正如OBR（10億人起義反暴力—One Billion Rising, OBR）的理念，不分性別一起反暴力。今年特別邀請來自台灣、印度和菲律賓的年輕女性分享自身不幸的故事，如何從困境中站起來，並加入國際組織投入社會公益，為女性和社會低階層份子發聲。

為響應聯合國「國際女童日」重視培力及投資女孩，台灣2013年正式制定每年10月11日為「台灣女孩日」！明訂以提升女孩身心發展、教育及人力投資、人身安全保障、媒體傳統禮俗等四方向，促進女孩權益。