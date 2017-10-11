死狀怪異 非洲上百頭河馬與水牛離奇暴斃

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合外電報導）非洲南部國家納米比亞（Namibia）的巴布瓦塔國家公園（Bwabwata National Park），最近發生上百隻河馬離奇死亡的事件。

從當地NBC電視台的YouTube影片中可以看到，在河中發現的數十隻河馬屍體，大都肚皮朝上，四肢僵直，死狀相當怪異。納米比亞官員表示，從沒見過這種事情。當局懷疑牠們是死於炭疽病（Anthrax）。

這些河馬死亡的時間推測是在上星期。此外New Era Newspaper推特上也報導，巴布瓦塔國家公園有20頭水牛，疑似也因為炭疽病死亡。

翻攝New Era Newspaper推特

炭疽病不但會造成動物死亡，有時也會導致人類死亡。納米比亞環保觀光部、公園與野生動物管理處的主任表示，過去發生的炭疽病，最多造成10多隻河馬或大象死亡，這次大量死亡的情況真的很罕見。

他並解釋說，這種疫情通常發生在河流水位較低的時候。

英國BBC引述納米比亞環境部長Pohamba Shifeta說，獸醫單位正在尋找疫情發生的確切原因。

他並警告說，動物死亡的數字恐怕還會升高。因為鱷魚如果啃食河馬的屍體，很可能也會被感染到炭疽病。

翻攝納米比亞NBC電視台YouTube影片

炭疽病是由致命的炭疽桿菌（Bacillus anthracis）引起，這種細菌通常以內孢子型態出現在土壤中，並可存活數十年之久。一旦透過傷口進入牲畜體內，孢子便開始在動物體內大量複製，最後造成動物死亡，而且在屍體中仍然可以繼續繁殖。

2004年烏干達的炭疽病疫情，曾導致至少180頭河馬死亡。去年2016年西伯利亞熱浪期間，則有超過2300頭麋鹿，因為感染炭疽病而死亡。當時還有一名小孩死亡。

通常較容易被感染者，是處理動物屍體的人，例如屠宰場工作人員。炭疽病可以利用抗生素治療，但必須在感染後立刻進行治療才能發揮最大效果。