首屆新南向大型區域對話「玉山論壇」登場 蔡英文強調互惠互利

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）台灣首屆新南向大型區域對話「玉山論壇」11、12日在台北君悅飯店登場，總統蔡英文11日出席致詞時向現場外賓分享5大旗艦計畫，並提出我國對東南亞及南亞國家的5大承諾，同時宣布成立台灣亞洲交流基金會，成為區域領袖、青年代表與NGO的交流場域。

自由時報報導，蔡英文強調，重新定義台灣的區域角色，是她擔任總統以來最重要的工作事項，新南向政策不會抵銷區域內其他包括RCEP、一帶一路與日本印度自由走廊等機制，盼一同打造台灣與亞洲共同體對未來的共識和願景。

蔡英文表示，亞洲新南向政策國家具備巨大發展潛力，是全球成長最快速的經濟體，且有年輕、活力且具備高知識教育的人才。蔡英文說，台灣過去是資本、科技與知識的源頭，當亞洲在改變，台灣也必須扮演「更加積極主動的角色」。

蔡英文進一步指出，新南向政策不僅是政策，而是希望滿足區域需求，也是對鄰國的承諾，這些承諾包括：一、台灣會協助新南向國家培育區域需要的人才；二、分享內需導向產業發展經驗；三、幫助投入發展動能；四、協助中小企業和NGO分享經驗與洞見；五、在當地創造工作機會，為當地社群做出貢獻，最終目標為區域與全球帶來助益，「這些是新南向政策互惠互利的本質」。

蔡英文也提到台灣已經開拓許多更密切的合作計畫，包括貿易、文化、觀光、投資與教育等方面，使新南向國家來台觀光人口增加36.7%，貿易成長20%，學生人數增加10%，而這些成果使台灣與新南向國家關係更加緊密，也打下雙方互動下階段的基礎。

「玉山論壇」今明舉行會議，來自印尼、菲律賓、馬來西亞與美日等多國上百位公私部門菁英，齊聚台北君悅飯店，就我國與東南亞、南亞國家的進一步合作進行對話。會議將開啟6場對話，依據我國新南向的5大旗艦計畫開展，包括農業發展、醫衛產業鏈合作、產學連結、產業創新合作與青年交流平台等，另也關注跨境電商、觀光與公共工程等潛力領域。