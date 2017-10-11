名廚江振誠宣布歸還米其林二星　將自星返台傳承經驗

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）昨(10)日，國際名廚江振誠在新加坡Restaurant ANDRE官方網站上突然宣布，餐廳在2018年二月即將有重大改造，除了調整生活重心，也將歸還米其林二星，他同時提醒2018年新版的「新加坡米其林指南」請將Restaurant ANDRE 排除在考量之列。

江振誠在信中寫道，他13歲就開始做菜，到這個月他的專業料理生涯剛好滿30年。他想「重回原點， 調整未來人生的方向，重拾最初做菜時的快樂」。

他認為，當廚師不是為了出名，不是為了幾千人來按讚；「應該是為了料理出一道道美好美味的料理時帶來的快樂，而且透過成為一個專業廚師的重要過程，成為一個更好的人」。

江振誠說，他將帶著他的夥伴，在2018年2月14日，為Restaurant ANDRE畫上句點，在那之後，2018與2019他們將會有幾個新計畫，也將在近期內盡快讓大家知道。

在他30年的職業料理生涯裡，回到40多年前他出生的故鄉- 台灣，一直都是江振誠的夢想。在這封信的最後，他寫著

現在，我要回家了。 「我一向追求完美。此刻，就是完美。」

英文名叫André Chiang的江振誠，生於臺北市士林區，為台籍旅外廚師。淡水商工餐旅科畢業的他，曾當選台灣第五十四屆十大傑出青年。目前旅居新加坡經營自家法式料理餐廳「Restaurant ANDRÉ」。「Restaurant ANDRÉ」於2016年新加坡米其林指南中被評鑑為二星, 2017年聖沛黎洛全球50最佳餐廳-名列第14, 亞洲50最佳餐廳-名列第2, 同時榮獲新加坡最佳餐廳美譽。

【江振誠這封令人動容的信，完整內容如下。看過信的內容，您將會對這位台灣之光，以及他對「完美」的定義，有更深切的體認。】

2017年10月10日

致我親愛的好友們與摯愛的客人們，

「我是個完美主義者。在我過往的30年職業生涯裡，我不斷在追尋著那不存在的 『完美』，像是世界最佳餐廳、米其林三星，...等等的肯定，直到現在我才發覺，此刻，已是最完美。」

從 Restaurant ANDRE 開始的第一天我就告訴我自己，我要親手寫卡片給每一 位來這裡慶祝特別時刻的客人一直到今天。 Restaurant ANDRE 只有我在廚房的時候才營業;我會逐桌的跟每位客人打招呼問候，確認我每晚的30 位客人來這裡用餐是開心的;我的太太每天親自打理店裡的花藝、香氛、甚至是化妝室。 每一次晚餐前，我們會移動整棟餐廳的桌子，從一樓到三樓來來回回的調整，為的是讓整個空間能完美的滿足每一位來這裡的客人的目的，直到現在我們還是堅持這樣做。

我們要隨性的創作料理，當我們覺得當天的菜單應該怎麼做最好時，我們就怎麼 做，同一天裡的午餐與晚餐絕對不會有任何一道重覆的料理，直到現在我們還是這麼做。我們下定決心要讓新加坡以我們為傲，要讓亞洲以我們為榮，要成為界上最棒的餐廳之一，我們辦到了，而且我們還在繼續的這樣做。

儘管我們想要做或是想要達成的事情從來沒有人做過，但我們從來沒有絲毫的疑 慮;因為我們打從心裡知道我們獨一無二，而且我們會心無旁鶩的努力達成我們心目中的「完美」。

在我的自傳「初心」封面上有句話:「當我覺得一道菜完美的時候，就是我放手的時候。」

我13歲就開始做菜了，到這個月我的專業料理生涯就剛好滿30年。我想重回原點， 調整未來人生的方向，重拾最初做菜時的快樂。我總是問我的夥伴們:「你為什麼想成為一名廚師?」，不是為了出名，不是為了有幾千人來按讚;應該是為了料理出一道道美好美味的料理時帶來的快樂，而且透過成為一個專業廚師的重要過程，成為一個更好的人。此刻，我很驕傲地看著Restaurant ANDRE的每一位 夥伴都成為「誠實–熱情–創意–靈活–還有正面積極的獨立個體」。

我們在這裡打造了這絕無僅有，讓人難以置信的一切一切。

在這裡，我江振誠僅代表新加坡Restaurant ANDRE宣布，餐廳在2018年二月即 將有重大的改造，明年初開始我也將重新調整我生活的重心，因此，我將歸還米其林二星，同時提醒2018年的新版新加坡米其林指南請將Restaurant ANDRE 排除在考量之列。循著米其林指南在亞洲區的發展腳步，我知道米其林即將在曼谷與台灣推出(我的餐廳之一RAW坐落於台北)。

我衷心的期待RAW是一個單純的所在，在這裡未來我會更專注在教育與培養人才，在我從Restaurant ANDRE 退役後能在這裡更單純享受做菜的樂趣，因此，我也懇請將台灣(或台北)米其林指南的垂愛留給RAW以外的餐廳。

你或許會問:「為什麼是現在?」因為，此刻我人生中最棒的時刻，每天我走進餐廳，走進廚房，我看到每個人，每件事都井然有序，閃閃發亮，無懈可擊;我 從來沒看過任何一家餐廳像這裡這麼棒!這裡的每位夥伴都如我所求的那般完美，這個完美的團隊應該將是我這輩子僅見，而且我們一起達成了所有我們想達成的一切。

江振誠將帶著他的夥伴在2018年2月14日，為Restaurant ANDRE畫上句點，在那之後，2018與2019我們將會有幾個新計畫，我們將在近期內盡快讓大家知道。

30年的職業料理生涯裡，回到40多年前我出生的故鄉- 台灣，一直都是我的夢想。 在這片土地上，我將傾我所有的氣力將經驗與知識傳承給台灣與中國的新世代， 我責無旁貸;給年輕的廚師們更好的教育與餐飲文化對我來說更是刻不容緩。即便Restaurant ANDRE所成就的這一切即將結束在世界美食版圖裡，走入所有熱 愛美食的你們的回憶裡，我已無憾，因為我們已經為新加坡為亞洲做到我們想成就的一切。

現在，我要回家了。

「我一向追求完美。此刻，就是完美。」

江振誠

圖為江振誠。翻攝餐廳官網