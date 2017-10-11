不敵國際壓力 加泰隆尼亞保留獨立尋求對話

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）位於西班牙東北方的加泰隆尼亞（Catalunya），自治區政府主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）10日晚間在自治區其它政治領袖見證下，簽署獨立宣言，僅表示加泰隆尼亞是取得獨立權利，但還不會執行，同時也要求和西班牙展開談判。

文件中提到「簽署日起加泰隆尼亞成為主權獨立實體」，惟該文件法律效力為何尚不得而知。

國外媒體報導，在一連串國際壓力下，普伊格蒙特並未直接宣布獨立，僅表示加泰隆尼亞與西班牙兩造應透過理性方式解決衝突， 同時建議國際介入調解這個選項。

加泰隆尼亞於10月1日舉行公民投票，投票率僅42% ，但約9成票數贊成脫離西班牙獨立。西班牙政府拒承認獨立公投結果。媒體報導，數家設於加泰隆尼亞的銀行及企業，在公投結果出爐後，表明要將註冊地址遷出加泰隆尼亞，對這個經濟重鎮造成壓力。

歐盟理事會常任主席圖斯克（Donald Tusk）日前在布魯塞爾呼籲普伊格蒙特懸崖勒馬，指「辯論總好過武力駁火」，要普伊格蒙特別衝動，迎接對話，才不致造成加泰隆尼亞、西班牙、及全歐洲三輸的局面。

西班牙巴塞隆納市長克勞（Ada Colau）也促請普伊格蒙特別片面宣布獨立，鼓勵兩方進行對話。

法國在周一表示，加泰隆尼亞若獨立，不會給予外交承認。