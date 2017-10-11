國慶焰火秀 台灣首次施放24吋焰火

(台灣英文新聞 / 政治組綜合報導) 為慶祝國家106歲生日，國慶焰火首度移師台東舉行，總統蔡英文在立法院長蘇嘉全、台東縣長黃健庭的陪同下於10日晚間出席台東空軍志航基地的「國慶焰火晚會」。蔡英文總統致詞時表示，這是史上第一次，國慶焰火在台東舉辦，代表中央政府對台東鄉親的重視，也一定會支持台東的發展。另外，精彩的國慶焰火，是國慶系列活動中最完美的句點。

黃健庭縣長表示，台灣首次施放的24吋焰火是全世界僅次日本、澳洲的第3次施放，散布距離廣達800公尺、高度達700公尺，施放焰火數達26,833發，創下歷年國慶焰火施放數新高。

根據Discover Taitung，睽違兩年的國慶焰火晚會首度移師台東舉辦。這次的國慶焰火有六大主題「原生、翅膀、堅持、圓融、祥和與民族」，施放時程長達36分鐘。

蔡英文總統致詞時表示，今年特別選在台東施放焰火，是希望幫去（2016）年受風災影響的台東加油打氣，更重要的是，期望透過焰火活動，振興促進台東的觀光。

蔡總統說，政府會加速完成南迴鐵路電氣化，並啟動花東鐵路雙軌電氣化的規劃。過幾天，南迴公路的金崙大橋就要通車，相信會帶給台東地區更方便的交通，顧好鄉親的交通權益。

蔡總統還說，她知道鄉親對台東的建設還有很多期待，中央會與台東縣政府合作，一起建設台東；立法院也有很多來自台東、支持台東的委員，政府一定會把台東不足的公共建設，一項一項補起來，請大家放心。

▲2017台東「國慶焰火晚會」(照片由中央社提供)

▲2017台東「國慶焰火晚會」(照片由總統府提供)

▲蔡英文總統觀賞2017台東「國慶焰火晚會」(照片由總統府提供)