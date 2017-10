到底38還是33？！ 愛爾蘭樂透「亂碼」疑雲

(台灣英文新聞/郭紫寧 綜合外電報導)到底開的是38號還是33號?!愛爾蘭樂透上周六(7日)樂透開獎時,直播畫面上出現「亂碼」,開出的38號球上,同時出現33號字樣,讓觀眾疑惑錯愕不已,質疑作弊之聲四起。

愛爾蘭國家樂透局解釋,名稱為Lotto Plus 1的樂透開獎之所以出現兩個號碼,只是「燈光反射的錯覺」,但真相究竟如何,仍讓愛爾蘭網友在推特上議論紛紛。

It's glare,it's 38 but when the second ball after hit it, the light makes it look 33 pic.twitter.com/GLellslCHi