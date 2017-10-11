到底38還是33？！ 愛爾蘭樂透「亂碼」疑雲

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合外電報導）到底開的是38號還是33號？！愛爾蘭樂透上周六(7日)樂透開獎時，直播畫面上出現「亂碼」，開出的38號球上，同時出現33號字樣，讓觀眾疑惑錯愕不已，質疑作弊之聲四起。

愛爾蘭國家樂透局解釋，名稱為Lotto Plus 1的樂透開獎之所以出現兩個號碼，只是「燈光反射的錯覺」，但真相究竟如何，仍讓愛爾蘭網友在推特上議論紛紛。

It's glare,it's 38 but when the second ball after hit it, the light makes it look 33 pic.twitter.com/GLellslCHi — DontSwimInTheSea (@RosaleenSays) 2017年10月8日

爭論點包括：

1.到底開出的獎號是38還是33？！

2.有網友說明明看到開出38號，卻像變魔術似地變成33號？！

3.有網友認為應該是製造時就出錯，也就是說球上印有38和33兩個號碼，卻沒人發現？！

消息傳出後，世界各地的網友也加入「腦力激盪」，提出更多質疑。例如其他彩球是否也同樣像這顆球一樣模稜兩可。

翻攝推特

這次開獎的Lott Plus 1樂透，頭獎達450萬鎊，相當於1.8億台幣。愛爾蘭電視台直播開獎過程，第二個開出號碼是38號，但當所有獎號的彩球集中在一起後，卻驚見38號球同時冒出33字樣！清晰可見的片段隨即在Twitter瘋傳，引起網民熱議。

國家樂透局連忙解釋說，這是拍攝時因為偶然的燈光反射引起錯覺，讓部分投注者誤以為38號球上有兩個數字球的重量、大小及數字，在每次攪珠前必經嚴格檢查，攪珠過程更由畢馬威會計師行監察

該局並稱所有號碼球的重量、大小及數字，在每次開獎前必定會經嚴格檢查，開獎過程更有國際知名的「KPMG國際會計師事務」負責監督。