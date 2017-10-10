台灣美食現身國慶酒會 外賓大啖在地小吃

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北報導) 由外交部長李大維夫婦主持的國慶酒會於10日晚間在臺北賓館舉行。今年蒞臨的貴賓有蔡英文總統與陳建仁副總統伉麗、行政院長賴清德與各國使節團逾4,000位嘉賓在表演團體，「25°C樂團」的古箏、二胡等傳統樂器中，還有「國立臺灣戲曲學院」的鑼鼓聲中一同歡慶國家106歲生日。

為呼應「2017一起更好」國慶大典的主軸，外交部發言人李憲章表示，今年酒會食材都是當令及本土食材，強調環保。

國慶酒會會場除有知名飯店準備各地傳統美食外，還有亞洲美食、西式美食、清真美食、客家美食及素食，也有台灣在地美食，如金門高梁、馬祖高梁及馬祖老酒麵線、五木拉麵等攤位。另外還有被CNN評為來台必吃的小吃，如鼎泰豐小籠包、藍家刈包、思慕昔等攤位，宛如縮小版的台灣美食地圖。

▲冰雕上有台灣水果與各種花卉。(圖片由台灣英文新聞提供)

外交部在會場佈置上也特別選擇全球青睞的V3蝴蝶蘭、腎藥蘭、檸檬文心蘭、火鶴花及洋桔梗之花藝設計做為今年酒會的亮點。另外還以煙火層次感，展現國力向上提升之意象，輔以台灣原生種「臺灣阿嬤」蝴蝶蘭做為鋪底，象徵「根源台灣、走向世界、2017一起更好」。

▲「2017一起更好」冰雕。 (圖片由台灣英文新聞提供)

在陽台的天花板上有排成雙十字的中華民國國旗，而面對陽台的舞台二側可見大螢幕上投影「2017一起更好」的主題。而今年的表演團體有遠赴世界各國巡迴演出，宣慰僑胞及促進國際文化交流的「國立臺灣戲曲學院」，及具有豐富表演經驗的「25°C樂團」在會場演出。所有的表演都是融合本土、創新及多元之視聽饗宴，引領嘉賓在喜慶歡樂的氛圍中一同祝賀國家「106歲生日快樂」。

今年出席酒會的貴賓有吐瓦魯國總理索本嘉（Enele Sosene Sopoaga）伉儷、宏都拉斯共和國副總統葛芭拉（Ava Rossana Guevara Pinto）暨夫婿、巴拉圭共和國最高法院院長貝尼德斯（Luis María Benítez Riera）伉儷、聖露西亞參議長丹尼爾（Andy Daniel）暨眾議長施朵瓊（Leonne Theodore-John）、史瓦濟蘭王國內政部長桑蒂蕾郡主（Princess Tsandzile）、美國懷俄明州州長米麥特 （Matthew Hansen Mead）、加拿大國會議員團、日本慶賀團等各國政要與使節團，還有台灣中央政府與地方首長逾4,000人出席外交部國慶酒會。

▲蔡英文總統、陳建仁副總統與各國嘉賓一同品嚐珍珠奶茶。 (圖片由台灣英文新聞提供)

▲知名飯店現場提供餐點。 (圖片由台灣英文新聞提供)

▲永康街知名芒果冰店。 (圖片由台灣英文新聞提供)

▲手搖飲現場擺攤。 (圖片由台灣英文新聞提供)

▲25°C樂團於國慶酒會表演。 (圖片由台灣英文新聞提供)

▲國立臺灣戲曲學院於國慶酒會表演。 (圖片由台灣英文新聞提供)

▲竹編藝術。 (圖片由台灣英文新聞提供)

▲傳統剪紙藝術。 (圖片由台灣英文新聞提供)

▲酒會現場製作棉花糖。 (圖片由台灣英文新聞提供)