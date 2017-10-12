〈時評〉以政黨法管理黑幫介入政治



內政部長葉俊榮日前釋出有意另立新法，以遏止黑道幫派介入政治， 引發大開民主倒車的嫌疑，其實，若是政黨法能早日三讀通過， 在一定程度上，就能阻止政治被染黑。



葉俊榮說，過去有檢肅流氓條例對付黑道， 但現在警察已失去這項工具， 如今面臨後民主轉型時代黑道介入政治的威脅，應該啟動新的作法， 精進法律與制度，政府可能立一些新法，以整體結構性的角度， 去遏止黑道幫派介入政治。



這個說法與方向無庸置疑，只是會引起一些疑慮。 因為檢肅流氓條例曾經被大法官會議做出三次違憲的解釋， 史上絕無僅有，主要被大法官質疑的部分，是對流氓的定義不清、 不合時宜，而且多數行為在刑法都有規範，可以追究， 而且該條例賦予警察機關擔任偵查、起訴等角色， 更違反權力分立原則。



台灣已經歷經三次政黨輪替，民進黨政府又以號稱民主、進步起家， 不宜再走回過去的老路，然後， 一些幫派團體介入政治也是不爭的事實，要解決這顆燙手山芋， 不妨以訂立政黨法的角度來思考。



根據目前出爐的政黨法草案，第七條明訂「 曾犯組織犯罪防制條例之罪，經判刑確定」不能出任政黨負責人， 其實，在某種程度上就可以進行規範。



同草案第十九條也規定，政黨的收入來源包括黨費、 依法收受之政治獻金、政黨補助金、 政黨為宣揚理念或從事活動宣傳所為之出版品、 宣傳品銷售或其權利授與、讓與所得之收入等；換言之， 政黨不得經營其他事業，作為收入來源，且依政治獻金法的規定， 本來就不能接受對岸的資金，已規範到相關事宜。



再者，政黨法草案第二十六條明訂， 政黨若有憲法增修條文第五條第五項的情事應予解散者，由主管機關檢具相關事證，聲請司法院憲法法庭審理之。 該憲法增修條例的內容，旨指政黨的目的或其行為， 危害中華民國的存在或自由民主的憲政秩序者為違憲；因此， 對於違法自由民主憲政者的政黨，一樣能取得依法處置的法源依據。



政黨法訂立的目的，原本就是要提供一個公平競爭的政黨環境， 以及讓政黨得到健全發展，因此， 與其訂立新法管制黑幫染指政治引發爭論， 倒不如儘速完成政黨法三讀，解決紛爭。