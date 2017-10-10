香蕉含鉀-40？　義美實測結果大公開

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）9月底時消費者團體揭露「低鈉鹽．減鈉鹽」含「鉀-40」天然輻射量，且可能超標之後，無端扯到「香蕉」也含「鉀-40」天然放射性物質。為了消除民眾疑慮，義美食品特別進行實測，並於昨（9）日公布結果。

義美總經理高志明在義美食品官方臉書PO文表示，「香蕉」確實含天然放射性物質「鉀-40」；而且，依據世界各國研究所做過的檢測和發表的數據，都顯示「香蕉」確含「鉀-40」天然放射性物質，不過幾乎找不到有將「香蕉肉」、「香蕉皮」分開的數據。

因此義美的「食品安全研究所 食品輻射檢測研究室」做了數次分離檢測；發現55%~75%的「鉀-40」天然核種，皆存在於「香蕉皮」中；「香蕉肉」的「鉀-40」含量，相對非常低！

高總經理表示，想起一、二百年以來，台灣老年長輩常常告訴年輕人的一句話：「失戀吃香蕉皮！」。相信所有消費者，是不會去吃「香蕉皮」的！不過近年來的研究顯示「香蕉皮」中，確實含有幾種「鎮定劑」成份！台灣先人的智慧真的了不起。

為提供消費者確實且安心的實測數值，實驗用的香蕉皆是義美實際到市面上購買各種品種、產地的香蕉，相信結果具有相當的可信度。

日後，義美將以行動持續支持台灣農業、蕉農，也會每季檢測不同品種、產地，以及國內、國外進口的香蕉，適時提供義美食品的愛用者、消費者參考和選用。