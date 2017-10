玉山論壇「新南向體驗館」 從台灣觀看東南亞

(台灣英文新聞 / 政治組台北綜合報導) 由遠景基金會主辦的首屆「玉山論壇:亞洲進步與創新對話」(Yush an Forum:Asian Dialogue for Innovation and Progress)將於10月11日-12日在台北君悅飯店舉行。除了有超過五十位國內外來賓演講與座談外,會場外設置「 新南向體驗館」展場, 分享民間團體與政府在推動新南向事務的成果與經驗。

「新南向體驗館」展示區分為「人才共同體」、「發展共同體」、 「市場共同體」三大主題,有來自經濟、衛福、教育、科技、 農委會等政府部會,台灣海外援助發展聯盟與One- Forty等非政府組織,以及政治大學和暨南大學等學術機構及民間團體參與。該體驗館以動、 靜態方式展現台灣參與新南向事務的經驗與能量。

首先,在經濟部所設計的「經貿合作」展區,包括台灣與新南向區域、國家及社會的的產業合作、台灣整體形象、台灣精品及品牌形象等內容,分享我國優質企業在「產業創新」拓銷及深耕新南向各市場成果與經驗。另外,還有圍繞在「智慧城市、 智慧生活」的創新主題,例如:物聯網科技、台灣精品展示、 清真包裝體驗區,與VR體驗區等亮點。

其次,農委會以「農業技術與糧食安全」為主提,現場以實體模型展示穀物乾燥處理設備、非破壞糖度檢測機、往復式割草機、電動葉菜類收穫機、蔬菜移植機等多項設備,強調全球面臨氣候變遷與人口老化等挑戰,需要導入省工、省力的智慧機械,以大幅降低農業生產勞力需求,提升農業生產效能。

在跨國人才培育的方面,包括新住民子女的系統化培力實施計畫與成效、展示我國與東南亞及南亞國家在高等教育與技職教育等領域的主要交流合作計畫。

另外,科技部在「新南向體驗館」備有四個展示區,分別是「亞洲重要新興感染症:從台灣出發」、「東南亞地球科學及區域防災合作」、「科學園區經營與展望」以及「豐醫揚四海 聚落興智慧」,分享具體計畫成果。

最後,衛福部以新南向「醫衛合作與產業鏈發展」為主題,特別製作生動活潑的2D動畫及透過播放國家地理頻道之「台灣醫療奇蹟」紀錄片等,呈現台灣傲人的醫療成就與公衛防疫經驗,讓各界能夠在短時間內了解政府推動醫衛新南向政策的重點。

新南向政策經過一年的推動,由民間各界與政府的協力,除了在政策實踐的內容與推動模式上已更為純熟,在跨部門協調合作與區域實踐的政策效益顯現方面也更加具體。「新南向體驗館」與論壇期間開放民眾免費進場,展覽時間由10月11日-12日 從早上9:00到下午6:00。