玉山論壇 促進與新南向國家的連結

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北綜合報導) 由遠景基金會主辦的首屆「玉山論壇:亞洲進步與創新對話」(Yush an Forum:Asian Dialogue for Innovation and Progress)將於10月11日-12日在台北君悅飯店舉行。這場由「民間主辦,政府參與」的大型國際會議有來自東南亞、南亞、 日本、韓國、美國與歐洲等15個國家的組織及代表共約四十位外賓 與多位智庫進行交流。今年的論壇主題為「 促進與新南向國家之經濟及社會連結(Fostering Economic and Social Connectivity with Southeast and South Asia)」。

遠景基金會執行長賴怡忠表示,這次的論壇還有台灣海外援助發展聯盟(T aiwan Aid)、政大東南亞研究中心(CSEAS)等非政府組織、 學術機構及政府部會的籌劃及參與, 更展現了台灣社會在深耕對新南向事務中的跨部門協力夥伴關係, 同時也再次呈現台灣的柔性實力(soft power)。

玉山論壇共有兩天會議,包括六個主題場次、 一個展場及六場特別演講;內容涵跨經貿、農業、教育交流、 衛生醫療、科技創新、國際志工服務、智庫交流、 與青年領袖及創業等八大領域。除了論壇在會場外面還設有「新南向體驗館」展場區, 地點位於君悅飯店一樓「君寓廳」。這個以「夥伴契機」(Part ner-tunity)為主題的「新南向體驗館」, 將陳列民間社會與政府部會在深耕東南亞與南亞事務方面的努力成果 ,部分展區也將提供動態體驗活動。

遠景基金會表示,玉山論壇籌辦之目的, 是在建置民間社會與公部門推動新南向政策並落實和新南向國家夥伴 關係的國際對話與交流平台, 同時也展現政府推動新南向政策成果的檢驗。

遠景基金會說,在10月11日的議程設計方面, 經濟部與農委會協力規劃經貿交流的議程; 教育部則安排人力資源的成果分享; 而科技創新的議程則由科技部與衛福部共同推動規劃。而10月12日的論壇議程方面, 則由台灣海外援助發展聯盟規劃促成台灣與國際公民社會團體交流的平台。

遠景基金會安排智庫對話並聚焦於科技、 社會與文化領域的合作前景,而政大東南亞研究中心則關注青年在區域共同體建構計畫中的角色, 同時針對民主、經濟賦權、新創產業與跨國移工等共同體發展議題, 邀集國內外青年領袖進行腦力激盪。