〈財經主筆室〉如果當初存股存的是台積電…15年卻少20萬股東

台積電（2330）董事長張忠謀再度宣布退休交棒，由於任期尚有超過8個月時間緩衝，股價不跌反攻高至225元高價。市值占台股權值超過9%的台積電，讓集中市場如影隨形地跟著它漲、跌，更成為破萬點的中流砥柱，台灣不少散戶最近瘋存股，或許曾夢想「如果當初存的是台積電股票該有多好？」但事實上，台灣能夠長期存股的散戶真的不多，也很難。



台積電在民國90年以來股利普遍都有2~3元以上水準，104年之後更以4.5、6元、7元大幅攀升，平均股利殖利率都在2.8~4%以上，好的時候也有幾年超過5%。那麼為什麼台灣股民沒有「瘋存台積電呢？」有幾個原因。一是台積電從民國94年開始就實施高現金股利配股政策、99年後完全沒有股票股利，也就是說長達13年來都採現金股息為主，買一張台積電股票鎖金庫坐等它生股子、股孫、股曾孫時代不再了，高股息殖利率外資最愛，但對散戶而言，很容易就被甩轎出去，有好的價格可能就先賣再說，結果愈賣卻愈高價。



此外，半導體產業變化也不小。翻開台積電股價歷程，西元2000年網路泡沫化之前，台積電也曾有過208元高價的輝煌時代，不過一場網路泡沫隔年就腰斬跌破百元大關，2003年開始股價近十年都在52~65元間附近浮沈，看似很好入手，有人會想這期間一張一張存股坐享股利收入不是挺好？不是最好入手的價格嗎？但其實同期間殖利率比它好、股價又會飆的股票太多了，而台積電不動如山時間太久。



此外，張忠謀退休與台積電接棒不順問題確實存在。2005年張忠謀第一次宣布首次啟動交棒，當年就大大撼動市場，短短一年流失逾3萬小股東，之後人數快速下滑，雪上加霜的是2008年金融海嘯接著爆發，當時總經理蔡力行實施台灣史上首次無薪假，引發員工離職潮等軒然大波，當時台積電股東人數從交棒前的52.4萬人銳減至44.79萬人，流失近8萬人，2009年張忠謀重掌兵符後雖稍有回升一點點，但已一路東去不再回頭，2012年股東又減近7萬人至39餘萬元，或許是籌碼面變好更有利上攻，所以2013年開始股價重登百元俱樂部，接著跳躍式急速攀升，五年來年年漲逾20元，一張股票沒買到年年貴2萬，散戶下不了手，今年又漲快40元，上周已創下225元高價，反觀股東人數至今年4月最新數字僅剩32.08萬人，卻創下近二十年來最低水準。



好的存股標的首重穩健成長，不希望它波濤洶湧，但也至少不要牛皮，台積電已是台股最優質的企業，15年來卻減少了20萬名小股東，新增的比不上流失的，是否資訊不夠對稱？或是其他問題。主管機關一直鼓勵民眾買股，或許更應該著手去了解台灣散戶們不敢長期存股的原因，並著手改善，恐怕這才是提振股市的根本解決之道。



