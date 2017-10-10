提台灣48次 蔡總統國慶演說10大重點

（中央社記者葉素萍台北10日電）總統蔡英文今天以「更好的台灣」為題發表國慶演說，全文約4600字，蔡總統提到台灣48次、兩岸14次、中華民國6次，去年國慶演說則是提到台灣、兩岸各19次，中華民國3次。

蔡總統向對岸喊話，兩岸領導人應共同努力，展現長年累積而來的圓融政治智慧，以堅定意志和最大耐心，共同尋求兩岸互動新模式，為可長可久的兩岸和平穩定關係奠定基礎。

以下是蔡總統國慶演說10大重點整理：

一、中國國民黨主席吳敦義、親民黨主席宋楚瑜、時代力主席黃國昌、民國黨主席徐欣瑩，在中華民國生日的這一天，不分黨派、放下不同立場，一起在這裡團聚，這就是國慶日的意義。

二、向前總統李登輝、陳水扁、馬英九3位民選總統表達謝意；3位代表台灣追求民主自由的不同階段，3 位領導的政府，都各自為台灣發展留下政績；歷任政府想為這塊土地奮鬥的心都是一樣的。

三、我們是解決問題的政府。像這樣把台灣面對的困難，一項一項克服，這就是我的工作。無論改革多困難，我和行政院長賴清德領導的行政團隊會堅持到底、兌現承諾。

四、在中華民國生日的這一天，要謝謝所有的國軍弟兄姊妹們。各位是中華民國生存發展保衛者，是台灣民主自由生活方式堅強靠山。

五、我們全力強化戰力，但不會求戰。我們會致力維護台海及區域和平穩定，捍衛台灣自由民主生活方式，及台灣人民選擇未來的權利，不受影響。

六、重申「我們的善意不變、承諾不變，不會走回對抗的老路，但也不會在壓力下屈服」，這就是處理兩岸關係一貫原則；應珍惜30年得來不易的成果及累積的善意，在既有基礎上，尋求兩岸關係突破。

七、面對兩岸及區域發展新情勢，兩岸領導人應共同努力，展現長年累積而來的圓融政治智慧，以堅定意志和最大耐心，共同尋求兩岸互動新模式，為可長可久的兩岸和平穩定關係奠定基礎。

八、提出「新南向政策」目的在於幫台灣在國際社會中，重新找到有利位置；面對快速變化的亞太地區，台灣已準備好為區域繁榮及穩定扮演更重要角色。

九、在場有國內各政黨代表，期許未來在憲政改革推動過程中，能與各位交換意見。我正式邀請各政黨領袖坐下來談。只要我們團結，我們一定可以將台灣引以為傲的民主、自由、與繁榮，再一次推向全世界。

十、感謝領唱國歌的甘惠忠神父。甘神父為台灣犧牲奉獻幾十年，現在正式成為中華民國國民。我要代表全體台灣人民，向您說聲謝謝。1061010