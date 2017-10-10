總統國慶演說開雙框 現李扁馬歷史鏡頭

（中央社記者葉素萍台北10日電）總統蔡英文的國慶演說，今年有新嚐試，總統談話直播時採用雙框的方式，輔以影像資訊；當她提到三位前總統，畫面就出現李登輝交接給陳水扁，和陳水扁交接給馬英九的歷史鏡頭。

總統府發言人林鶴明說，其實這樣的表現形式，歐巴馬擔任美國總統時就已經多次嘗試；例如歐巴馬前往國會進行國情咨文報告時，幕僚就會把國情報告，配合歐巴馬的演說在網路上做搭配。

蔡總統今年的國慶致詞有新的嘗試，透過網路直播收看的網友，可以同時在螢幕右方看到相應的圖像動畫。

總統府發言人林鶴明受訪指出，今年蔡總統的國慶演說，第一次透過臉書直播總統的國慶談話，而且為了利於社群傳遞訊息，總統將近20分鐘的談話直播都採用雙框的方式，配合總統的談話內容，輔以影像資訊，以利網友更直接的了解總統談話的重點。

林鶴明說，搭配照片、字卡，總統近20分鐘的演說以更生動的方式呈現；在蔡總統提到三位前總統時，畫面上也出現當年李登輝交接給陳水扁，以及陳水扁交接給馬英九的歷史鏡頭。此外，在談到年金改革時，陳副總統著名的手繪「懸崖勒馬」圖也在影像中出現。

此外，林鶴明指出，總統演說中提到的兩岸的部份，出現許多珍貴歷史鏡頭，如當年第一次金廈小三通的世紀首航，其實也正好是蔡總統擔任陸委會主委時的政績。

總統談話結論部分也列出今年度幾個重要事件的圖像，譬如世大運的台灣英雄、機場捷運通車、向原住民族致歉、客家電台開播、福衛五號發射成功、草東沒有派對獲得金曲獎以及閃電狼比賽和齊柏林導演電影的畫面等等。林鶴明說，這是透過圖像讓網友再次感受今年的重要社會大事。1061010