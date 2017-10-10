Better Taiwan國慶晚會　蔡英文總統：國人共同目標

(台灣英文新聞 / 政治組綜合報導) 蔡英文總統9日晚間在立法院長蘇嘉全、行政院長賴清德、僑務委員會委員長吳新興及台中市長林佳龍陪同下出席「2017一起更好國慶晚會」，和國人及歸國僑胞歡慶國家生日。

蔡總統致詞時表示，今年的國慶主題是「2017一起更好」，在國慶日前一天國慶晚會的場合，她要跟國人報告過去這一年，台灣確實有在進步。

蔡總統指出，不久前剛落幕的台北世大運，證明了台灣有能力舉辦一流的國際體育賽事。「我們的選手也都盡全力把獎牌留在家，甚至在家打破了世界紀錄，用最精采的表現，創下有史以來最好的成績」。

蔡總統接著說，明年的國際盛事包括2018年由台中舉辦的世界花卉博覽會，這是國際矚目的大型展覽，而2019年的東亞青年運動會也會在台中舉行。她表示，在林佳龍市長的帶領下，她有信心臺中花博和東亞青運，將會再次把台灣的美麗及台灣人的友善和熱情介紹給全世界。

蔡總統認為，台灣的城市一棒接一棒，輪流站上國際舞台，台灣人也因此一天比一天更有自信，為自己的國家感到光榮與驕傲。團結努力大步走向世界，這就是一個更好的台灣，一個不怕打壓的台灣。

蔡總統表示，過去這一年經濟有在好轉，不但失業率下降，各項景氣指標也開始回升。現在由政府帶頭做起，民間企業也開始加薪，協助國家經濟邁入正向循環。

蔡總統提及，2017年也是改革成果陸續展現的一年，政府不論是推動轉型正義，或是年金改革和司法改革，都有一定的進展，稅改方案也在日前出爐，每一項改革，都在為台灣打造更合理、更符合公平正義精神的制度。

最後，總統表示，經濟變好，生活也會變好。年輕人有工作，老人家受到妥善的照顧，「這就是一個更好的台灣，一個讓我們的下一代看見希望的台灣」。台灣正在改變，台灣正在進步。只要有決心，台灣就一定會一天比一天更好。「Better Taiwan，更好的臺灣」就是我們共同的目標。