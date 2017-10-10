國慶暖場表演 動感三軍娃娃吸睛力十足

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）今（10）日為國慶日，國慶大會暖場表演已經正式登場，由警專的太鼓隊領頭陣，緊接著是可愛的小學童們的扯鈴隊，以及打破傳統嚴肅形象的三軍娃娃，國軍操偶師頂著赤熱陽光，動作熟練的操控可愛的氣偶娃娃，既療癒又動感。而萬眾矚目的國慶大會將於上午10點準時於今總統府前廣場登場。

國慶大會的序幕暖場已於上午9時10分展開，首先由氣勢磅礡的警專太鼓隊開場，緊接著吳興國小及明道國小扯鈴隊、活潑動感的三軍娃娃、國防部聯合樂儀隊、世新大學與輔仁大學競技啦啦隊等團體輪番演出，國軍聯合特勤隊將進行「食鶴攻擊拳法」操演，並分別由憲兵特勤隊進行「擒拿及隨扈格鬥」、陸軍高空特勤隊「刺擊格鬥」及海軍陸戰隊特勤隊「近身綜合格鬥」操演。

接著由陸軍阿帕契、眼鏡蛇與戰搜直升機組成國軍旋翼機部隊，各以3架次整齊劃一緩緩通過主席台上空，為國慶大會慶典揭開序幕。

中華民國中樞暨各界慶祝106年國慶大會10日在總統府府前廣場舉行，禮賓人員引導來賓到觀禮席入座。（圖片來源：中央社。）

今年雙十國慶活動，主視覺設計以深具台灣在地特色的「茄芷袋」概念，透過「交織」意象，展現國人團結的力量，攜手面對不同的挑戰，一起努力讓台灣邁向更美好的未來。

主題為「2017一起更好」的國慶大會今天上午10時將在總統府前廣場登場，由神父甘惠忠領唱國歌，接著進行主席致詞、僑胞代表致詞，國慶禮讚表演結束後，總統蔡英文預計於10時30分發表國慶談話。雷虎特技小組將壓軸演出，施放勝利彩煙。

中華民國中樞暨各界慶祝106年國慶大會10日在總統府府前廣場舉行，吳興及明道國小扯鈴隊帶來暖場表演。（圖片來源：中央社）

根據總統府昨（9）晚釋出的消息，蔡總統演說將從三個面向闡述政府如何實現「更好的台灣」。

至於外界關注的兩岸關係，蔡總統將提及今年是兩岸交流30週年，兩岸應該珍惜30年得來不易的成果及累積的善意，在既有基礎上，尋求兩岸關係的突破。總統將重申「我們的善意不變、承諾不變、不會走回對抗的老路，但也不會在壓力下屈服。」