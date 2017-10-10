雙十國慶 蔡總統將從三面向實現「更好的台灣」

(台灣英文新聞 / 政治組綜合報導) 今(2017)年雙十國慶以「2017一起更好」為主題，將由陸軍阿帕契直升機衝場拉開序幕，再由神父甘惠忠領唱國歌。蔡英文總統隨後也將發表國慶談話，從三個面向闡述政府如何實現「更好的台灣」。她也將呼籲，「兩岸應該珍惜30年得來不易的成果及累積的善意，在既有基礎上，尋求兩岸關係的突破」。

總統府9日轉述，蔡總統的談話主要會從三個面向來闡述她所領導的政府如何實現「更好的台灣」。其一是、「兌現承諾、衝刺改革」，蔡總統將提到「產業升級轉型」、「社會住宅」、「長照2.0」、「托育公共化」、「年金改革」、「司法改革」、「反毒」等重大改革承諾的階段性成果。蔡總統也將強調，「當問題一個一個解決，改革一個一個實現的時候，我們就會有更好的台灣」，期許台灣努力克服種種挑戰。

其次是「全力捍衛台灣民主自由」。蔡總統將談到台灣的自由民主得來不易，因此必須全力捍衛台灣民主自由的價值和生活方式。並且感謝國軍弟兄姊妹們24小時堅守崗位。蔡總統也會將提到身為三軍統帥，國防轉型是她責無旁貸的責任。政府會繼續推動部隊戰力的精進，落實聯合作戰；也會重視軍隊士氣，提升部隊環境和福利，注重軍士官的生涯發展，並為國軍量身打造一套長留久用的新退撫制度。蔡總統也會在談話中，宣示發展國防產業、落實國防自主的重要性。而對於外界關注的兩岸關係，今年是兩岸交流30週年。蔡總統將提及，兩岸應該珍惜30年得來不易的成果及累積的善意，在既有基礎上，尋求兩岸關係的突破。總統將重申「我們的善意不變、承諾不變、不會走回對抗的老路，但也不會在壓力下屈服。」

再其次則是「積極為台灣尋找在國際新秩序中的位置」。蔡總統會在文告中會向邦交國表達感謝。蔡總統將強調，面對國際與亞太情勢的變化，台灣已經準備好為區域的繁榮及穩定，扮演更重要的角色。台灣會跟理念相近國家，保持密切的合作。政府也透過「新南向政策」，為台灣在國際社會中，重新找到有利的位置。面對國際間共同面對的非傳統挑戰，總統將會提及建立以「人道為中心的新安全觀」及「讓台灣成為亞太創新和進步價值的前鋒」。

最後，蔡總統將感謝今年的國歌領唱者甘惠忠神父，數十年來對台灣的奉獻。總統也將提及，國人感受共同的喜怒哀樂，承擔共同的未來，這些就是台灣團結的基礎。台灣會因團結變得更好、更偉大。