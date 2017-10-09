新發貳號傳對岸營救 海巡署：消息不實 仍搜救中

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）海洋巡防總局第二（淡水）海巡隊副隊長葉錫忠今（9）日表示，目前仍未找到失蹤近3日的高雄籍「新發貳號」雜貨船，搜救行動持續進行，在案發海域以船艦、船艇、空偵機，搜救失蹤的6名船員。

「新發貳號」雜貨輪，6日在海上遇風浪，且發電機故障，於返回台北港途中，於距離桃園竹圍11浬、台北港14浬外海失蹤。出海人員除了蔡姓船長，還有4名台灣籍船員與，1名印尼籍船員，共6人。

淡水海巡隊表示，報案資料指出，雜貨輪「新發貳號」6日下午2時26分，載運4個貨櫃的白帶魚，從台北港出發，準備前往馬祖港。6日晚上8時30分，船長向船東回報，因為海象不佳，遭遇大風浪，且發電機故障，決定中途返航回台北港。船長回報，原先預計在6日晚上11時30分回到台北港，不過，隨後失蹤無法聯繫雜貨輪的船上無線電，及衛星電話。7日凌晨1時15分，海巡接獲船東等報案後，搜救單位立即動員所有能量搜救

而今日上午有媒體報導「新發貳號被中國漁船營救至對岸」，海巡署海洋巡防總局透過群組澄清，經查證為不實消息，也請外界勿將「大新輪」，誤認為「新發貳號」。對於外傳報導，依海洋巡防總局淡水海巡隊了解，應該是王姓輪機長家屬透過自己的管道傳出。

依海巡署初步了解，被拖往中國港口的船隻，應該是同為高雄港籍的「大新輪」。「大新輪」8日上午10時在金門料羅灣32海哩處，疑絞到漁網導致主機停止，船隻無法航行；船公司昨天下午5時多求助對岸的拖船支援，可能讓「新發貳號」家屬收到錯誤訊息。