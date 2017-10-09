投入台灣特教逾半世紀 甘惠忠將領唱國歌

來自美國的天主教神父甘惠忠在台灣住了54年，長期投入特教事業，關心身心障礙兒童，成為國籍法修正後第一位獲得中華民國國民身分證的外籍人士，他將在明天國慶大典上領唱國歌。

今年高齡81歲的甘惠忠，是天主教瑪利諾會神父，民國52年來到台灣服務，已在台灣住了54年。

甘惠忠的妹妹被診斷有唐氏症，因為自身經驗，來台後他致力於特殊教育志業，是台灣身心障礙兒童與早療教育的先驅，先後在台南、高雄創立了4所特殊教育機構，他的理念是「沒有教不會的孩子，只有不會教的老師。」

他不但是中華民國啟智協會的創立者之一，也是「亞洲智能不足者聯盟」（現為「亞洲智能障礙聯盟」，AFID）榮譽理事，曾經為了保護台灣在該會的席位仗義執言，也曾獲得國家公益獎、醫療奉獻獎等殊榮。

甘惠忠曾在苗栗縣泰安鄉服務，65年接任台南市瑞復益智中心主任，77年創設德蘭啟智中心，85年設立伯利恆文教基金會，此後一直待在台南學甲。

甘惠忠不僅把大半青春歲月奉獻在台灣特殊教育上，也把台灣當自己的家，他曾說希望活到100歲，身故後就葬在台灣。

為感念甘惠忠對台灣的貢獻，105年底國籍法修正後，甘惠忠成為第一個取得身分證的外籍人士。甘惠忠當時高興說，他一直自認是台灣人，這張身分證等了54 年，他愛台灣，因為台灣人愛他。