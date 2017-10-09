張忠謀：台積電未來擴張仍以台灣為主

台積電董事長張忠謀接受彭博專訪時指出，未來台積電的擴張仍將以台灣為主，「台灣仍是我們的根據地，光以經濟考量來說，我們在台灣有新竹、台中和台南三個據點，規模很大」。

彭博今天刊登6日的專訪指出，張忠謀當年在台灣政府協助下創立台灣積體電路製造股份有限公司（TSMC ），他所構建的半導體產業模式不只讓蘋果的iPhone成為可能，也創造了一個世代的企業領袖，提振了台灣經濟。

張忠謀說，台積電在台灣有新竹、台中和台南三個據點，規模很大，這幾個廠區都在通勤距離內，方便員工和工程師移動，創造了經濟規模，「我們在南京或中國大陸的其他城市不會有這樣的優勢」。

台積電先前宣布將在南京設立一座12吋晶圓廠，預計明年下半年開始生產16奈米製程。中國多數的半導體業者只能生產40奈米製程，數字越大代表晶圓的處理速度越慢。

張忠謀表示，「我想16奈米廠大概明年第3季會開始生產，距今還有一年」，到時候這座廠應該仍是中國大陸製程最先進的晶圓廠，當地的中外競爭者還無法趕上。

根據中國海關的數據，去年中國大陸進口的集成電路約2270億美元。來自大陸的需求不斷增長，也代表台積電下一個機會所在。與美國類似，台灣禁止晶圓業者赴大陸設廠採用先進製程，擔心技術外流風險。

為了因應三星與英特爾搶食晶圓代工的大餅，台積電準備斥資最高逾200億美元在南台灣打造先進的三奈米新廠，以技術保持領先距離。

在全球半導體業的軍備競賽越演越烈之際，張忠謀表示，過去台積電一年的資本支出都在100億美元左右，往後可能逐步攀高，至每年上看110億美元。

張忠謀當年創立台積電提供純晶圓代工的服務，讓無廠半導體公司將設計交給台積電生產，這項創舉帶動往後高通、博通和輝達（Nvidia）等IC設計業者的興起，引導產業走向設計、製造、封測的專業分工模式。

張忠謀表示：「自從我們成立以後，無廠半導體公司在全球如雨後春筍般興起。」

他說：「過去30年半導體產業的多數創新都來自於這些公司。推動產業的許多創新，可能是我最大的驕傲。」