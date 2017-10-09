完勝蔓越莓 多喝水更能有效預防泌尿道感染

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）痛起來要人命、復發率高的泌尿道感染是許多人的夢靨，而蔓越莓汁往往被認為能有效預防其發生率，不過根據美國最新研究顯示，日常只要多喝水就可輕鬆降低泌尿感染的機率。

女生因為先天生理結構不同，尿道口與陰道、肛門相當接近，加上尿道只有男性的4分之1不到，因此細菌容易從尿道口走入尿道，甚至進入膀胱。美國國家糖尿病消化及腎臟病總署(National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease, NIDDK)統計顯示，一生中大約有40到60%的女性曾有泌尿道感染的經驗，4分之1的則飽受泌尿道反覆感染所苦。

該研究主要針對140位身體健康的停經婦女進行實驗，結果發現，多喝水的女性泌尿道染的平均機率為1.6倍，較少喝水的女性感染機會為3.1倍。

邁阿密大學傳染病系臨床主任Thomas M. Hooton表示，防範勝於治療，從實驗結果發現，預防泌尿道感染最有效且簡單的方法就是多喝水。多喝水可減少尿液停留在膀胱的時間，避免尿液中累積過多細菌，進而侵襲尿道、膀胱、輸尿管、腎臟尿道、膀胱、輸尿管、腎臟造成感染。