完勝蔓越莓 多喝水更能有效預防泌尿道感染

(台灣英文新聞/朱明珠 綜合外電報導)痛起來要人命、復發率高的泌尿道感染是許多人的夢靨,而蔓越莓汁往往被認為能有效預防其發生率,不過根據美國最新研究顯示,日常只要多喝水就可輕鬆降低泌尿感染的機率。

女生因為先天生理結構不同,尿道口與陰道、肛門相當接近,加上尿道只有男性的4分之1不到,因此細菌容易從尿道口走入尿道,甚至進入膀胱。美國國家糖尿病消化及腎臟病總署(National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease, NIDDK)統計顯示,一生中大約有40到60%的女性曾有泌尿道感染的經驗,4分之1的則飽受泌尿道反覆感染所苦。

該研究主要針對140位身體健康的停經婦女進行實驗,結果發現,多喝水的女性泌尿道染的平均機率為1.6倍,較少喝水的女性感染機會為3.1倍。

邁阿密大學傳染病系臨床主任Thomas M. Hooton表示,防範勝於治療,從實驗結果發現,預防泌尿道感染最有效且簡單的方法就是多喝水。多喝水可減少尿液停留在膀胱的時間,避免尿液中累積過多細菌,進而侵襲尿道、膀胱、輸尿管、腎臟尿道、膀胱、輸尿管、腎臟造成感染。