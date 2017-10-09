空軍公墓插國旗 高中生獨自北上響應

（中央社記者劉麗榮台北9日電）旅居美國的退休航空工程師王立楨發起今天到空軍公墓插國旗活動，除了空軍遺眷、退役軍人外，也有不少民眾自發性前往，還有高中生特地北上向烈士致敬。

位於新店碧潭的空軍烈士公墓，民國39年闢建，故總統蔣中正於45年8月14日空軍勝利紀念日，親自主持揭幕典禮。園區先前進行修繕工程，目前已快要完工。

前總統馬英九、前國安會秘書長高華柱、前國防部長嚴明等人今天都出席活動，不少空軍退役軍人響應，還有許多民眾是自發性前往。

姜杰良帶著3個孩子到空軍公墓，其中兩位小朋友穿著橘色飛行服，相當引人矚目，孩子們牽著爸爸的手，走過一個又一個的墓碑。

姜杰良告訴中央社記者，烈士為國家付出這麼多，出席這樣的活動很有意義，一路上他也跟孩子講述空軍烈士的故事。

就讀東海大學附屬高中一年級的王紹翔，看到王立楨在臉書上發起空軍公墓插國旗活動，今晨5時從台中搭乘第一班客運車，獨自北上參加。

他接受中央社記者訪問時說，一開始父母不贊成，但是他說埋在這裡的都是國家烈士，希望能親自來獻旗，父母聽了說：「那你就去吧。」

王紹翔帶著經國號的海報，來到IDF經國號戰機試飛官伍克振將軍的墓前，向伍克振敬禮。他對伍克振當年為了把試飛任務完成，未立即跳傘因而殉職的故事印象深刻。

還有黑貓中隊第一位犧牲的飛行員陳懷生、去年在空軍駐美國路克基地駕駛F-16戰機失事墜毀的飛行員高鼎程少校等，王紹翔說，很多烈士都是在書上看過名字，今天是第一次來到空軍公墓，烈士雖然已經埋在土裡，但還是可以想起他們的事蹟，感念他們的付出。

「碧潭有幸埋忠骨，一腔熱血灑藍天」，馬英九事後也在臉書上發文，感謝王立楨讓他來參與這個活動。他說，明天是中華民國國慶日，如果大家有空，可以帶小朋友來這兒，讓他們看看旗海飄揚的樣子，聽王立楨娓娓道來，那些大時代下可歌可泣的故事。1061009