移民署巨型地球花車 由南耀寧神父任親善大使

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）今年國慶活動一大亮點，就是10月10日總統府前將有「國慶花車遊行活動」，內政部移民署也受邀參加，移民署在花車設計上費盡巧思，最後決定以巨型地球呈現全球化概念，搭配新南向政策的東南亞諸國國旗，再由南耀寧神父等5位於各領域有傑出表現的外籍人士擔任花車親善大使，完整呈現「展望國際 開創新局」的主題，也傳達移民署參與國際交流合作、積極提升我國競爭力，營造國際友善生活環境之各項作為，向國人傳遞移民官肩負我國國境人口流動管理之守護者形象!

此次參加遊行活動的移民署花車，以巨型地球為主軸來呈現全球化概念，巨型地球周邊則有參與我國新南向政策18國、與本署簽訂人口販運備忘錄17國，共37面國旗環繞，傳達移民署積極參與國際交流合作的理念。花車上則以象徵遷徙的候鳥，與蓋有入出境章戳之飛機與船入出國土，由移民官手捧移民署徽，象徵移民署守護著來臺之移民及各國專業人才，讓外籍人士能懷著歡欣期待的心情進入臺灣。

圖片來源：內政部移民署提供。

花車後方有今年剛加入移民署行列的70名移民官生力軍，他們除具備英、日、韓、西、越、印、泰、俄、法、西語多國語言能力外，部分還擁有手語、護理、音樂及舞蹈等專長，以自創的舞步加上變化雙十隊型的表演，更讓這群新生代移民官顯得才華洋溢。移民署人才濟濟，除了新加入的生力軍以外，署內具備語言專長者共計1592人，其中包含日語79人、韓語27人、西班牙語25人、法語16人、德語15人和俄語7人等13國語言，以及多位博碩士生，都將一同慶祝中華民國生日快樂!

本次國慶花車嘉年華活動共46輛花車，於10月10日當日國慶大典後，將沿延平南路、衡陽路、博愛路遊行至北門廣場，並於遊行結束後，於南港展覽館旁C3廣場，於10日下午6時「國慶花車主題樂園」活動開幕儀式後，自10月11日起至10月15日，每日上午10點至晚上9點開放展示，歡迎民眾踴躍前往參觀！

本次國慶花車嘉年華活動共46輛花車，於10月10日當日國慶大典後，將沿延平南路、衡陽路、博愛路遊行至北門廣場，並於遊行結束後，於南港展覽館旁C3廣場，於10日下午6時「國慶花車主題樂園」活動開幕儀式後，自10月11日起至10月15日，每日上午10點至晚上9點開放展示，歡迎民眾踴躍前往參觀！