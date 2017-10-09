中國新歌聲2 鳥巢巔峰之夜 扎西平措奪冠

（台灣英文新聞／粱瑜倩 綜合報導）-《中國新歌聲第二季》總決賽在昨夜畫下完美的句點。經過整個晚上的五強對壘，最後冠軍寶座由31歲的教師扎西平措奪得，他昨晚實現兩次『反超』，從一開始落后的排名，最後超越來自新加坡的「爵士女神」董姿彥和奪冠大熱門郭沁，爆冷奪冠。

總決賽的賽制是先由5強學員先後與導師合唱，再進行個人獨唱環節，並由現場及網上收看直播的人投票選出將進入第2輪的終極對決，爭奪總冠軍。

陳奕迅戰隊學員葉曉粵，先與陳奕迅合唱《娛樂天空》。在個人獨唱環節中，再唱出快歌《我的時代》，獲得16544票。同樣來自是陳奕迅戰隊的肖凱曄深情演唱情歌《他不愛我》，獲得8622票。兩人分別排名第四和第五。

季軍則是由新加坡「爵士女神」董姿彥拿下。董姿彥演唱鳳飛飛金曲《掌聲響起》。她之前同導師周杰倫合唱組曲《簡單愛》和《Top of The World》。兩輪比賽后，現場觀眾投票數為19220票，排名第三。她也是繼去年向洋(Nathan Hartono) 之后，又一位成功闖入總決賽的新加坡歌手。

那英戰隊的郭沁在導師助唱環節演唱《三生三世十里桃花》，在個人獨唱環節再唱出《但願人長久》獲得38256票進入夢想衝刺環節。

扎西平措在總決賽中共唱了《我和你》、《鳥人》及《齊天》3首歌曲，展現廣闊音域之餘，也將藏語元素加進歌曲中，他更以擅長的rap得到全場觀眾認同，最後以105.18的總成績奪得第二季《中國新歌聲》的冠軍。