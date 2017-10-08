8日國慶大會全程預演 國軍樂儀隊、特勤隊吸睛

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合報導）為慶祝中華民國106年國慶，今(8)天下午在總統府前舉行國慶大會預演，除省略主席、僑胞代表、總統致詞，及甘神父未能出席外，其餘表演活動都進行預演，讓國慶日當天未能親臨現場的民眾先睹為快。

國慶大會由國防部配合國慶籌備委員會規畫，帶來一系列精采的序幕暖場表演。首先由警專太鼓隊震撼登場，接著由國軍人型招募氣偶與吳興國小、明道國小扯鈴隊進場，以五首動感曲目為大家展現熱力四射的舞蹈表演。

警專太鼓隊以磅礡氣勢做為序幕表演登場。(圖片來源：台灣英文新聞)

接續由國軍聯合樂儀隊結合世新和輔仁大學競技啦啦隊，行進鼓隊與操槍表演，約600位成員的演出，呈現整齊劃一的槍法，更以「超越」、「創新」為主題，首度設計「行進鼓隊」的內容，呈現多層次變化的鼓樂。

三軍儀隊是國軍的榮譽部隊，主要任務為外國貴賓歡迎軍禮、國家重大慶典活動表演，及駐地禮兵任務。(圖片來源：台灣英文新聞)

這次國防部聯合樂隊演奏「和平進行曲」、「信號曲」、「傲視群峰」等曲目，共同歡慶中華民國生日。(圖片來源：台灣英文新聞)

緊接著由國軍特勤隊進行「食鶴攻擊拳法」操演，後續分別由憲兵特勤隊進行擒拿及隨扈格鬥、陸軍高空特勤隊進行刺擊格鬥、海軍陸戰隊特勤隊進行近身綜合格鬥等操演，展現特勤隊不怕苦、不怕難、誓死達成任務的戰技與精神。

國軍特勤隊操演各式格鬥技巧，展現誓死達成任務的精神。(圖片來源：台灣英文新聞)

國軍特勤隊負責國家反恐攻擊、特種作戰及特定對象安全警衛任務。(圖片來源：台灣英文新聞)

序幕最後由陸軍航空特戰指揮部所帶來的空中直升機分列式，由OH-58D戰搜直升機、AH-1W攻擊直升機及AH-64E攻擊直升機所組成的國軍旋翼機部隊，各以三架次整齊劃一緩緩通過主席台上空。

序幕暖場表演結束後，接著進入國慶大會的正式典禮，由南科實中國小部合唱團與甘惠忠神父領唱國歌，並陸續由主席、僑胞代表與總統致詞，期間由Formosa舞團穿插熱力四射的國慶禮讚節目。

南科實中國小部合唱團多位小朋友領唱國歌。(圖片來源：台灣英文新聞)

最後的主題表演則有眾所矚目的花車遊行。開場由睽違四年在度登上國慶大會的憲兵指揮部勤務連警衛排官兵，平時擔任國際重要貴賓的引導車隊，今騎乘重型機車以7成8的隊形、以5公里時速緩慢通過，展現憲兵雄壯、威武、嚴整的壯盛軍容。

警衛排前身為憲兵機車連，騎乘山葉皇家之星Royal Star-1300cc重型機車穿過總統府前。(圖片來源：台灣英文新聞)

而今年國慶大會的花車嘉年華，由中華奧會英雄車隊領軍，將展現國內科技、藝術與民俗之融合，穿插憲兵機車隊引領「經濟臺灣、智慧領航」主題花車、桃園新興高中樂儀旗隊主題花車，以及臺灣戲曲學院「蝶舞鳳飛揚」表演，精彩呈現46部由各政府機關、學校企業等組成的花車遊行隊伍。

圖為台糖主題花車，以著名的台糖火車頭做為設計式樣。(圖片來源：台灣英文新聞)

國慶籌備會表示，國慶表演結束後，台北市政府也規劃花車續展活動。中午12點到下午3點，46輛主題花車將以遊行方式從沿著延平南路、衡陽路、博愛路一路遊行到北門廣場，提供民眾近距離參觀特色花車的絕佳機會。

這些國慶花車也將移至南港展覽館旁的C3場地續展，時間從10月10日晚間5點半至9點，10月11日至15日的上午10點到晚上9點。而花車展期間將會有主題表演、熊讚主題專區、遊樂設施、特色市集、美食胖卡、手作攤位等豐富活動！

國慶籌備會提醒，配合國慶大會舉行，10月9日22時至10日13時總統府周邊將實施人車管制，10月10日零時至13時實施車輛管制。此外，雙十國慶當天6點總統府前的升旗儀式配合人車管制依往例不開放民眾觀禮。