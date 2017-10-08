人事大地震！法務部3長互調 追稅大王朱家崎掌廉政署

​（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）法務部長邱太三近日核定最新一波人事異動案；相關官員今（8）日證實，廉政署長賴哲雄、法制司長呂文忠及行政執行署長朱家崎等三人的職務將互調。



一位不願具名的法務部官員，今天向中央社證實確有此事，也說這是小幅度調動；呂文忠將接任行政執行署長，賴哲雄將出任法制司長，朱家崎將接掌廉政署，他們將在幾週內完成業務交接。



中時報導，法務部長邱太三前天(6)日核定一波一級主管調動案，行政執行署長朱家崎接廉政署，法制司長呂文忠任行政執行署長，廉政署長賴哲雄改掌法制司，預計2週內交接和報到。

報導並稱朱家崎去年9月接掌行政執行署，上任剛滿1年，已追回近3百億欠稅。朱家崎是警官出身，苦讀考上司法官，曾任法務部檢察司長、法務部綜合規劃司長，歷任澎湖、花蓮、新竹等地檢署檢察長。他曾積極掃蕩天道盟太陽會等黑幫，策畫逮捕太陽會精神領袖吳桐潭等要犯。

至於呂文忠和朱家崎都是司法官訓練所24期結業，賴哲雄則為25期結業。中時報導指出，呂文忠曾任宜蘭地檢署檢察長，擔任法制司長期間公布台灣首部的「人權報告書」，配合總統府推動人權政策並檢視修改國人相關人權法案，還針對「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會文化權利國際公約」即「兩公約」的「內國法化」，邀請國際人權專家來台演講座談。

賴哲雄曾任連江、台東、苗栗等地檢署檢察長及司法院政風處處長，擔任廉政署長期間，協助偵辦遠雄案，並推展行政機關廉政業務，他擔任署長期間，廉政署從行天宮捷運站的租賃辦公廳舍搬遷到總統府後門的博愛大樓，讓廉政署有自己的辦公室。