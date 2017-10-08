「印象∞香港」 探索香港無限可能

（台灣英文新聞／郭紫寧 台北報導） 最近打算去香港的讀者們，可以考慮把「印象∞香港」這項展覽排入行程。

​香港發展局局長黃偉綸8日在官網一篇文章中，特別介紹這項展覽。展覽地點是在中環愛丁堡廣場的「展城館」。

今年適逢香港回歸中國20周年，發展局和規劃署舉辦這次展覽，希望向市民和遊客介紹香港過去多年來，在規劃和基建發展方面努力的成果，同時讓大家思考未來的城市發展方向，共同構建一個宜居、具競爭力、可持續及共融的香港。

「展城館」是香港第一個以規劃和基建發展為主題的展覽館，座落中環大會堂旁，頗受市民和遊客歡迎，特別是各類專題展覽，去年就有12.6萬人次參觀。

這項展覽以「香港無限」為主題，寓意香港未來發展充滿無限潛能。展覽分為四個展區，分別是「宜‧居」、「展‧望」、「藝‧文」及「樂‧遊」，描繪城市發展的過去和未來，藉此與大眾一起探索香港無限的可能性。

在「宜‧居」展區(上圖)之中，大家可以透過短片和藝術影像，認識香港過去20年，在房屋、社區設施、藍綠空間、水資源管理、交通運輸、基礎建設等各方面，如何回應社會的需要，改善市民的生活質素，並推動香港成為聯繫世界的亞洲國際都會。

「展‧望」展區是以一條「無限」符號形狀（∞）的展覽路徑作為敍事主軸，就像帶領參觀者穿梭時光隧道，一同從1997年走過來，探討香港未來的發展。展區透過不同的互動模型，向訪客介紹《香港2030+》的規劃，以及幾個主要的新發展計劃，展示香港正朝向智慧、環保及具抗禦力發展的規劃願景，平衡保育與發展，鞏固香港的地位。

西九文化區將會是香港最重要的文化發展項目，設有多個世界級的表演和展覽場地。「藝‧文」展區闡述了區內一些藝術及文化項目的最新動向。除了參觀場內模型，不妨到展區內的虛擬實境體驗區，欣賞虛擬粵劇表演，這是一個相當有趣的體驗。

最後，在「樂‧遊」戶外展區中，可以欣賞到數碼藝術和馬賽克藝術。藝術家以不同的藝術手法演繹香港的人文風景，例如以「樂高」積木砌成舞火龍、大澳棚屋、搶包山、飄色巡遊等的馬賽克畫。展區構築物的形狀亦如同「∞」符號，形象化地演繹「香港無限」的主題。

「印象∞香港」展覽由6月中開幕至今，已有6.8萬人次參觀。在10月及11月期間還將推出光影樂遊活動和速寫工作坊。位於展城館的展覽區展期至11月30日，黃偉綸特別提醒大家「樂‧遊」展區將於11月9日結束，有興趣的人別錯過了。

翻攝香港發展局官網