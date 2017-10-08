川普推文嗆北韓：只剩一件事能成功

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）美國總統川普昨(7)日在推特上發文表示，美國與北韓「25年的談判已然失敗，根本是在愚弄美國談判人員。」他堅稱「只剩一件事能順利運作」。

《CNN》報導，在推特中，川普表示過去與北韓的協議已經遭到違背，「歷任總統與幕僚們花了25年與北韓協商，達成很多共識、付了大量金錢，……但這些都無疾而終，協議早就被撕毀，這些美國談判人員都被玩弄於股掌之間。」

話鋒一轉，川普強硬表示，「但只有一件事能成功！」稍晚面對記者提問，川普未透露細節，只說很快就會看到結果。

白宮發言人桑德斯(Sarah Sanders)對此表示，所有選項都還在談判桌上，目前無法多作回應。

這則推文是在川普宣稱「美國會做所有我們該做的事」以防止北韓核威脅之後的兩天，當時他在與軍官開會時講道，不能讓這個獨裁者威脅到美國或其盟友，帶來無法想像的生命損失，「我們會做所有必須做的事以防止威脅發生，而且若有必要、一定會執行，相信我。」

這些言論出現的時間點，也在川普推文認為國務卿提勒森(Rex Tillerson)在浪費時間與北韓和談之後，他奉勸提勒森省點力氣，美國政府會祭出所有應該做的事。

川普更宣稱，歷屆白宮政府都無法成功解決北韓問題，但「我不會失敗。」

這已非第一次川普透過社群媒體直接挑戰北韓領導人金正恩，他曾稱金正恩是「火箭人」，理由是平壤當局持續發展核武與導彈測試。

日前回應北韓外交部長在聯合國的演說時，川普也曾推文說道，「剛剛聽到北韓外交部長在聯合國的演說，如果他的內容呼應火箭人的想法，他們絕對無法持久。」