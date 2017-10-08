國光司機中英日語導覽如「機長廣播」 外國旅客驚豔拍手叫好

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）​臉書公開社團台灣巴士文化協會。在13小時前有網友PO出《蘋果日報》的報導稱，國光客運有名駕駛能用流利的中、英、日語在車上廣播，《蘋果》循線得知該駕駛為徐子豪。

對於這篇報導，台灣巴士文化協會的粉絲專頁上，PO文的網友稱這名司機「應該予以表揚」，底下則有超過90名網友按讚或表達驚訝或者快樂的心情。

不過也有人回應說「予以表揚？加薪卡實在啦！」更有網友說​「他說(乘客) 有香港人跟韓國人，可能將來也要學了」。

《蘋果》記者親身體驗發現他確實輪番用中、英、日語介紹該趟行程及抵達時間、注意事項等，且英、日語相當流利，彷彿搭飛機在聽機長廣播。

南台科技大學日文系畢業的徐子豪接受《蘋果》訪問時說，他畢業多年，「日文都還給老師了」，英文也只會基本對話。去年進入國光客運後，因常支援桃園機場線，多次遇到外國旅客不知上、下車都要刷電子票證，也遇過外籍觀光客不知要按下車鈴，才想用外語廣播幫旅客。

徐子豪回憶，他參考網路資料及飛機機長廣播影片，自行擬好日、英語廣播稿，一開始很怕講不好，也曾在車上廣播到一半卡住，尷尬關上麥克風，但他不放棄，「最多一天練上百遍」，經過2個月努力，終於練到不用小抄也能流暢廣播。

《蘋果》引述徐子豪說，曾有日籍學生聽完日語廣播集體鼓掌，代表都聽得懂，這讓他很感動。