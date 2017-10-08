三軍樂儀隊自由廣場彩排   吸引群眾圍觀

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）雙十國慶即將到來，國軍在國慶大會有系列表演。其中，國軍聯合樂儀隊昨(7)天下午在中正紀念堂自由廣場預演，行進鼓隊與操槍表演，吸引大批民眾圍觀。

三軍儀隊槍法，一向是國慶大會表演亮點，今(2017)年也不例外。《中央社》報導，這次國防部聯合樂隊與中華民國三軍儀隊約有600位成員參與演出，演出曲目有「信號曲」、「傲視群峰」與「飛揚的心」3首。儀隊隊員呈現整齊劃一的槍法，旋轉、拋槍等難度較高的動作，都順利完成，圍觀民眾驚嘆連連。

與以往不同，今(2017)年樂儀隊表演以「超越」、「創新」為主題，特別設計「行進鼓隊」的內容，不只三軍儀隊有花式操演，三軍樂隊也頻頻變換隊形，樂手們一邊打鼓一邊行進，呈現多層次變化的鼓樂。



另外，按照規劃，今年世新大學、輔仁大學的競技啦啦隊將與樂儀隊共同演出；後半段的表演，聲樂老師也將加入樂儀隊，一同表演。

啦啦隊與聲樂老師未參與今天下午的預演，明(8)天下午會參加總統府前的總彩排。



另外，為慶祝中華民國106年國慶，國防部配合國慶籌備委員會的規劃，由「三軍人型氣偶」、「國軍聯合樂儀隊」、「國軍特勤隊」、「陸軍航特部直升機編隊」擔任「序幕表演」，此外還有「憲兵指揮部勤務連警衛排」、「空軍雷虎小組」等表演項目，彰顯國軍戮力戰備整備及捍衛國家決心。