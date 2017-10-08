普丁65歲生日   數千位俄民眾上街抗議

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）俄羅斯即將於明(2018)年3月舉行總統大選，反對普丁的抗議群眾在昨(7)天普丁生日當天走上街頭抗議。警方逮捕超過200名反對派運動人士。

《中央社》報導，這些群眾是支持遭關押的反對派領袖納瓦尼(Alexei Navalny)的支持者，納瓦尼先前因違反公眾集會規定被判處關押20天，號召支持者於普丁65歲生日當天，在莫斯科及其他城市上街抗議。

在灰暗天空及間歇降雨天候下，昨天超過2,000人聚集在莫斯科市中心普希金廣場(Pushkin Square)，高呼「俄羅斯必會自由」、「沒有普丁的俄羅斯」等口號，其後遊行前往克里姆林宮及國會大廈。警方短暫扣押少數幾人，但未控告任何人。

而在普丁的故鄉聖彼得堡(St. Petersburg)，約1,500人上街抗議，《路透社》目擊者見到鎮暴警察粗暴拘捕至少11人。非營利監督團體OVD-Info表示，聖彼得堡至少有66人被捕，在總共27個城鎮至少有262人被捕。

各界普遍預期已主宰俄羅斯政壇將近18年的普丁，將會問鼎他的第4個總統任期。

儘管俄羅斯中央選舉委員會已宣告納瓦尼不符參選資格，理由是被判處獲緩刑的徒刑，但堅稱遭判刑是出於政治動機的納瓦尼，仍希望能參選。