英國自然史博物館外汽車撞行人 參觀遊客驚慌失措

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）由於頻傳的恐怖攻擊，英國各界面對任何疑似是攻擊的事件都十分敏感，不過很幸運地，有時候只是虛驚一場。

英國時間7日下午2點，一輛車在倫敦自然史博物館(Natural History Museum)外衝上人行道，除了撞到數輛停在附近的汽車外，還造成大約11行人受傷，由於在此之前有多次恐攻利用汽車、卡車進行，也有受傷的肇事駕駛很快就被趕到現場的警察拖出，壓制在地。

自然史博物館附近的博覽會路(Exhibition Road)在週六下午一向人滿為患，不過車禍發生後，鄰近餐廳的員工先是叫用餐的人趴在地上，再把他們引導到餐廳的地下室避難，大批警力隨後抵達現場進入鄰近的餐廳、酒吧疏散人潮，街上因而顯得冷清，而且一片狼藉，可以看到散落一地的外套和私人用品，許多吃到一半的食物和飲料也在路人倉皇逃竄時翻倒在地。

除此之外，事發當時有許多人正在博物館外排隊，一名遊客表示，他們聽到一聲巨響和汽車引擎的聲音，不知道是誰先起的頭，隊伍裡的人開始驚慌地湧入博物館內，館內的警衛隨後衝向門口將大門鎖上，一直到警方抵達現場才把門打開。

倫敦警方指出，只有一人遭到逮捕，不過相關單位並未將整起事件視為恐怖攻擊處理，現在駕駛已被拘留在北倫敦的一間警局內，正在接受審訊，救護人員則說，包括駕駛在內的所有傷者已經接受了醫療單位的治療，大部分人的腿部、頭部有輕微的創傷，其中9人被送醫。