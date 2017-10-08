倫敦發生汽車衝撞行人事件  多人受傷

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）英國倫敦昨(7)天再傳汽車衝撞行人事件，造成多人受傷，事件發生後，有一人被警方逮捕，警方正在了解事件詳細狀況和發生原因。



《中央社》引述《BBC》報導，這起事件發生在下午2 時20分，地點在倫敦南肯辛頓區(South Kensington)自然歷史博物館(Natural History Museum)的展覽路上。



警方表示，一輛汽車衝撞行人，造成數人受傷，一人被逮補。



住在南肯辛頓車站對面的目擊者馬凱(Ellie Mackay)表示，當時她正在窗邊工作，聽到多次大聲的「砰」碰撞聲，原本不以為意，但是接著聽到尖叫聲，看到街上人群在奔跑。



她聽到車站傳出疏散民眾的警報聲，起先以為是車站被放了炸彈，於是開始拿著手機到窗邊開始拍攝。警察、警方直升機等等非常迅速抵達現場，進行封路，狀況在幾分鐘之內就被控制住。



從一則上傳至推特的影片可看出，一輛車門開著的黑色汽車旁邊，有4名男子把一名穿著藍色上衣的男子壓制在地上，地上散落著一些汽車碰撞後的碎片。



一名BBC記者人在現場，她表示，警方告知傷者的傷勢很輕微。



警方迄今尚未公布這起事件是意外或是恐怖攻擊，僅表示正在還原事件過程。



唐寧街發言人表示，首相梅伊(Theresa May)隨時了解事件進展。



倫敦市長沙迪克汗(Sadiq Khan)在推特表示，事件仍在調查中，他與首席反恐警官羅利(Mark Rowley)保持密切聯繫。他表示，「警方正在進行調查，並要求民眾避免接近該區域。」



自然歷史博物館發言人表示，「博物館的參觀民眾與員工是我們的第一要務。我們正與緊急單位合作評估這起事件，盡可能協助。」



位於自然歷史博物館隔壁的「維多利亞與亞伯特博物館」(Victoria and Albert Museum)則在推特表示，博物館今天照常開放，但是位於展覽路上的出入口關閉。



目前英國的恐攻警示為次高的「嚴重」(severe)，意即十分可能發生恐攻事件。