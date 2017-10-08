國慶連假第二天 東部溼答答 宜蘭豪雨特報

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今天（8日）是國慶連假第二天，中央氣象局表示，受東北風和熱帶性低氣壓雙重影響，今天東半部及大台北天氣仍不穩定，氣象局也針對宜蘭發布豪雨特報，花東和恆春半島則發布大雨特報。



中央氣象局預報員劉宇其今天接受中央社訪問時表示，由於東北風和熱帶性低氣壓雙重影響台灣，大台北和東半部天氣仍不穩定，迎風面的東半部有持續性降雨，大台北則是短暫陣雨。



氣象局也針對東半部四縣市發布豪雨特報，今天宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生的機率，花蓮、台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率。



至於基隆北海岸及大台北山區雖然不在特報範圍，但也要留意局部較大雨勢，提醒民眾注意瞬間大雨、雷擊及強陣風；連日降雨，山區要慎防坍方及落石；低窪地區則慎防淹水。



氣象局預報員劉宇其表示，明天起隨著東北風減弱，大台北地區的雨會越來越少，天氣也會轉晴。不過，由於東半部持續受熱帶性低氣壓影響，一直到10日仍有局部較大雨勢，西半部則不受影響，仍以晴到多雲的天氣為主，高溫有機會達到攝氏36度。



中央社也引述中央大學大氣系副教授吳德榮．今天在三立準氣象．老大洩天機專欄中表示，未來一週，由於中層大氣太平洋高壓略為北移，熱帶有較大的空間，形成有利颱風生成的環境。



吳德榮說，下一個熱帶擾動將在11日接近菲律賓，並無明顯的發展，12、13日進入南海後，其外圍水氣將給台灣東半部帶來較大降雨，國慶連假結束後東半部及北部的降雨機率又再度提高。



他補充，根據各國模式模擬，13、14日還有一個熱帶擾動於菲律賓東方海面發展，形成颱風的機率很高，但各國模式模擬的位置及路徑皆不相同，不確定性仍高，應持續觀察。