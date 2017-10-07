【2017台北白晝之夜】與其一個人熬夜　不如今天一起徹夜狂歡！

（台灣英文新聞／郭紫寧 綜合報導）台北市長柯文哲官方臉書，昨(6)日po出標題為:： [問卦] 有沒有這個禮拜六大家都不要睡的八卦？



有的，就是今天，台北市政府再一次把源自法國巴黎的「白晝之夜」搬來台北，日落到日出，讓藝術家在「城南」公館區域自由展演，與民眾一起用音樂、光影、舞蹈等方式徹夜狂歡。

總統府光雕。中央社

總統府也響應這次「2017白晝之夜」，「祈求吉慶–總統府古蹟建築光雕展演」7日晚間7時行點燈儀式，宣告正式啟動。總統府一連四天連假規劃一系列活動，與全民共感台灣的土地記憶，編織新歷史航向未來。

另一方面許多民眾都響應市府活動，跟柯文哲市長還有剛從美國出差回國的台北市吉祥物熊讚，一起到台大「藝術夜遊」，逛逛這座一夜限定的露天美術館。

翻攝官方臉書

從台大、溫羅汀街區（溫州街、羅斯福路、汀州路）到客家公園，整個區域都變成充滿藝術、文化氣息的不夜城，氣氛真正呼應了「與其一個人熬夜，不如大家一起白晝之夜」。

台電7日晚上變身為「魔毯廣場」。中央社

台電大樓為了響應北市府2017白晝之夜，也由義大利藝術家，用大型幾何夜光地毯圖騰變身為有如魔幻世界的「魔毯廣場」。

2017台北白晝之夜 Nuit Blanche

時間：10.07(六)18:00－10.08(日)06:00

地點：台灣大學－羅斯福路－客家文化主題公園